Пекут хлеб для врачей, читают сказки и развозят маски: семь добрых дел во время эпидемии коронавируса в Челябинске

Статистика заболевших коронавирусом стремительно идет вверх, а вместе с ней эмоциональное напряжение, безработица, цены на маски и основные продукты. Но даже в этих условиях нашлось место доброте и взаимовыручке. Челябинцы, вынужденные сами затянуть пояса, помогают тем, кому еще тяжелее. Рассказываем семь историй, когда люди по личной инициативе и совершенно безвозмездно бросились на помощь другим.

ВЕСЕЛЫЙ ЦВЕТОЧНИК

Владелец сети цветочных салонов Дмитрий Комолов не дает скучать на самоизоляции подписчикам своего блога. То он раздает деньги многодетным семьям, хотя сам из-за кризиса ушел в минус. То покупает на продажу 13 тысяч роз, когда его коллеги повально закрываются до лучших времен. И ведь продал и заработал… на продуктовые наборы для малообеспеченных челябинских семей. И все это весело, с огоньком.

Дмитрий на цветочном мастер-классе для детей. Фото из личного архива героев материала.

— Когда объявили самоизоляцию, всем стало не до цветов, и мы ушли в минус. Было 30 тысяч рублей убытков. И еще я взял из оборота 20 тысяч на продуктовые наборы для многодетных семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — рассказывает Дмитрий корреспонденту КП-Челябинск. — Потом мне пришла идея с продажей недорогих уральских роз. На закуп я взял в долг 250 тысяч рублей. Да, рисковал. Но клиенты меня поддержали. Получил 100 тысяч выручки. Заплатил флористам, аренду и на остаток средств закупил еще продуктовых наборов.

Дмитрий помогает подопечным Центра защиты семьи, материнства и детства «Берег». Раньше он это не афишировал. Но сейчас, когда бизнес оказался в тяжелой ситуации, а люди ждут помощи, решился рассказать об этом в инстаграме «ГринЛав».

— И клиенты стали слать деньги, оставлять сдачу за букеты, чтобы можно было побольше помочь нуждающимся. А когда нужно было закупить и развести продуктовые наборы, они вызвались помочь. Первый раз пришли шесть человек. Во второй — уже 14. Они сами все сделали. Прямо на кассе одна из женщин достала из кошелька и добавила к общей сумме еще 3 тыс. руб. Я наблюдал за всем этим и радовался: какие же молодцы мои подписчики! — поделился Дмитрий.

Дмитрий и его клиенты закупают продуктовые наборы для нуждающихся и развозят им. Фото из личного архива героев материала.

А вот встречи с семьями, которым оказывают помощь, далеко не всегда приносят радость.

— Нет, я вовсе не жду благодарности. Но удивляют претензии от некоторых женщин: мало привезли, заставили долго ждать, какие-то не те продукты… — рассказывает Дмитрий. — Причем, этот негатив исходит от людей, которые, сидя ровно, считают, что им все должны. Просто закрываю на это глаза. Дети-то их ни в чем не виноваты. К счастью, есть и адекватные люди.

В апреле Дмитрий и его подписчики развезли 46 продуктовых наборов (яйца, консервы, крупы, сладости, чай и т.д.) на сумму более 50 тыс. руб. Кроме того, цветочник поздравил 16 нуждающихся семей праздничными пасхальными наборами. В этом ему помогла кондитерская «Счастливая выпечка», которая бесплатно напекла для них куличей. Добро заразительно.

БОЛОНЬЕЗЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Ужин для врачей: куриный суп с фасолью и овощами, запеканка из трески с картофелем. Фото: ресторан Gong.

В начале апреля «Макдоналдс» и «Бургер Кинг» в Челябинской области объявили: кормим врачей скорой помощи бесплатно. Но не одни они позаботились о медиках.

— С просьбой помочь организовать бесплатное питание для врачей в Челябинске ко мне обратились ребята из доставки морских деликатесов Delicates74. Прото они сами недавно переехали в Москву, где, кстати, тоже кормят медиков, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск ресторанный блогер Азат Сапармамедов. — Мы с рестораном Gong разработали меню. И вот с 19 апреля доставляем ужины докторам, которые сейчас борются с коронавирусом, — рассказал Азат корреспонденту КП-Челябинск.

Ресторанный блогер Азат Сапармамедов привез ужины для инфекционистов ГБ №8 Челябинска. Фото: из личного архива героев материала.

SeaFood Лавка Delicates74 выделила деньги и свою службу доставки, повара ресторана Gong готовят еду, а Азат организует и контролирует эту акцию. Каждый вечер доставляют около 25 бесплатных ужинов для ночной смены инфекционистов челябинской горбольницы №8. Это суп и второе. Например, щи и паста болоньезе, харчо и курица с гречкой, куриный суп и запеченная треска с овощами.

— Врачи очень довольны, благодарят. Многие работают сутками и дольше. Поэтому наши горячие ужины очень кстати. Ищем неравнодушных рестораторов, желающих присоединиться к этой акции. Есть еще две больницы, которые хотелось бы поддержать, плюс дневная смена врачей не закрыта — говорит Азат.

МЭРИ ПОППИНС ВЫШЛА В ИНТЕРНЕТ

Елена Ладная из Челябинска на время карантина превратилась в Мэри Поппинс. Фото: Архив героя публикации.

Художница из Челябинска Елена Ладная во время режима самоизоляции превратилась в актрису. Каждый день в 20.30 в прямом эфире соцсети ВКонтакте она вслух читает сказку Николая Носова «Незнайка на Луне». Домашние спектакли длятся 25 минут — столько времени уходит на одну главу. Слушают убаюкивающий голос Елены не только ее внуки.

— По эфирам русский язык учит маленькая дочка моей подруги. Она челябинка, вышла замуж, живет в Италии. В Европе жесткий карантин из-за COVID-19, и подруга нашла для ребенка вечернее полезное развлечение, — говорит Елена. — Я читаю в помощь родителям, у которых, может быть, нет вечернего времени для общения с ребенком. Я помогу, подменю виртуально. Потом малыша можно укладывать спать.

С самой собой Ладной не скучно, она человек творческий: пишет картины, ведет большую общественную работу. Скучает по внукам. До карантина с наследниками Елена начала читать сказку Носова.

К программам в прямом эфире Елена тщательно подготовилась. Достала с антресолей соломенную шляпку-канотье, модную в начале ХХ века. Сняла с плечиков винтажное шелковое платье в мелкий горошек — в нем когда-то щеголяла родственница самодеятельной актрисы. Завершают образ очки в золотистой оправе. Настоящая Мэри Поппинс.

Елена тщательно продумала образ вечерней рассказчицы. Фото: Архив героя публикации.

— «Незнайка на Луне» — это 400 страниц. Значит, моих вечерних программ точно хватит на весь режим самоизоляции, даже если его продлят до лета, — смеется Елена.

В личку Ладной стучатся детские писатели, в том числе, московские. Просят читать их книги. Мэри Поппинс из Челябинска соствляет шорт-лист. Чтение вслух — это здорово!

Подключиться к сказочным эфирам Ладной можно ЗДЕСЬ.

К ЧАЮ НЕ ГРАНИТ НАУКИ, А СУШКИ

Студентам, оставшимся в общежитии, раздадут крупы и сушки. Фото: ЧелГУ

Помощь своим студентам, которые не смогли уехать домой и находятся на самоизоляции в общежитии, решил оказать Челябинский государственный университет. Им подарят продуктовые наборы, которые позволят не жить впроголодь и реже выходить на улицу.

С инициативой обеспечить продуктами студентов, попавших в трудную ситуацию, выступил профком. Ректор Сергей Таскаев идею поддержал и попросил помощи у главы Увельского района Сергея Рослова. Вместе они подключили к проекту руководителей агрокомпаний и крестьянских хозяйств, которые выделили вузу 750 килограммов пшена, риса, геркулеса и гречки.

— В числе наших меценатов — увельские предприниматели Иван Козель, Владимир Рыболов, Олег Шамин, Евгений Шумаков, Виктор Гераскин, Сергей Сумин, — рассказали в вузе.

Сейчас в общежитиях ЧелГУ проживают 265 человек из разных стран и городов России. Каждый из них получит около трех килограммов круп и сушки к чаю, которые закупил профком.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОДЪЕЗДА — КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Екатерина каждый день дезинфицирует подъезд ради пожилых соседей. Фото из личного архива героини материала.

Екатерина не просит коммунальщиков прислать службу дезинфекции, а уборщицу приходить почаще. Она взяла дело в свои руки, и сама каждый день дезинфицирует подъезд.

— Я не блогер и не пиарщик, я мастер по химчистке авто и ковров против вирусов, прочих паразитов и запахов, — представилась Екатерина. — Объявили карантин, сижу дома... но! У меня дом старенький, в четыре этажа, в моем подъезде живут, в основном, бабушки и дедушки, которым за 80 лет. А ведь они больше всего подвержены заболеванию! Пусть они живут долго и не знают, что такое вирус! Они и так послевоенное время застали. А тут еще вирус этот! Я так подумала: что делать-то в выходные?! Хоть пользу людям принести.

Советы от Екатерина, как можно продезинфицировать свою квартиру без дорогих спецсредств, читайте ЗДЕСЬ.

МАСКИ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

Ольга Ненашева шьет маски в свободное от учебы время. Фото: Юлия Сизова.

Студенты из Челябинска бесплатно шьют многоразовые маски всем нуждающимся: многодетным семьям, пенсионерам и малообеспеченным гражданам. С начала апреля они раздали уже более 500 штук, и не останавливаются ни на день.

Одна из добровольцев Ольга Ненашева говорит, что, благодаря дистанционному обучению, у нее появилось больше свободного времени, и она решила потратить его на доброе дело.

Маски для нуждающихся. Фото: Юлия Сизова.

— Я шью на машинке, а мои друзья мне помогают: делают выкройки и т. д. О людях, которым нужна помощь, мы узнаем от знакомых. Созваниваемся, привозим наборы для индивидуальной защиты в период эпидемии: наши маски, перчатки и санитайзеры. Людей трогает такая забота, и хочется помогать еще больше! — поделилась Ольга.

Также ребята решили продавать свои изделия, чтобы на вырученные средства сшить как можно больше бесплатных масок для тех, кто не может себе позволить приобрести их.

ПОЛСОТНИ КУЛИЧЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Все эти куличи испекла волонтер на своей домашней кухне. Фото: благотворительное движение «Искорка Фонд»

Жительница Челябинска напекла особенных куличей для онкобольных ребятишек. Дело в том, что 50 маленьких пациентов онкоотделения Челябинской детской областной больницы остались на Пасху в больничных стенах. И тогда праздник пришел к ним сам. Волонтеры группы «Мама помоги» доставили в онкоотделение 12-килограмовую посылку: 52 маленьких кулича для детей и 10 больших для мам.

— Все это испекла в домашних условиях волонтер Елена. Рецепт согласовала с родителями. Детям разрешены только натуральные продукты, но тоже далеко не все. Поэтому сверху куличи политы, вместо белка, сахарной глазурью, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе благотворительного движения «Искорка Фонд».

Для детей это был большой сюрприз.

— Вы не представляете, какую радость доставили ребенку, — написала одна из мам волонтерам. — Сынок сидит прямо сейчас и довольный грызет глазурь!

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