Стразы, клювы и вышитые улыбки: Топ-10 поражающих воображение масок от коронавируса в Челябинске

Дефицит медицинских масок в аптеках заставил челябинцев включить фантазию. Вскоре средство индивидуальной защиты стало модным аксессуаром и способом самовыражения. Показываем, кто как защищается от коронавирусной инфекции.

Челябинка Юлия Пупкина уже 12 лет вяжет необычные шапки. У нее много творений на злобу дня: посвященных разным мемам, персонажам и актуальным событиям. И, конечно, она не могла обойти стороной тему коронавируса.

"Чумной доктор" нуар и веселенький. Автор работы - Юлия Пупкина. Фото: vk.com/ga_za_za

Сначала Юлия связала черную шапку чумного доктора (похожие на вид носили врачи во времена бубонной чумы). Потом сделала ее версию повеселее — из цветной пряжи. Клюв, балаклава и шляпа — это отдельные предметы, которые можно комбинировать в образе. В клюве маски есть небольшой карман, как и у врачей средневековья. Раньше в него клали душистые вещества, перебивающие зловоние. А сейчас можно положить какой-нибудь антисептик, например, чеснок. Новое творение Юлии — шапка в виде коронавируса. Ее мастерица связала всего за пару часов. Забавные шапки разбирают быстро.

Шапка-коронавирус от Юлии Пупкиной. Фото: vk.com/ga_za_za

— Заказов много. Кто посмелее — в городе в таких шапках ходит. А в основном, для горнолыжки берут. Моя племянница катается в одной из таких шапочек, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Юлия.

Стекольных дел мастер из Челябинска Евгений Тихомиров создал маску, естественно, из стекла. У такого материала есть большой плюс — прозрачность. Маска не скрывает улыбку. По бокам в ней установлены фильтрующие элементы.

Евгений Тихомиров в своей стеклянной маске. Фото: https: vk.com/lovok

Российский бренд женской одежды Adored, созданный челябинкой Екатериной Субботиной, презентовал весеннюю коллекцию в духе времени. Дизайнеры сделали для моделей шикарную маску из страз, похожую на бриллиантовое колье императрицы. Конечно же, это только экстравагантный аксессуар. Он не поможет защитить от вируса. Хотя, говорят, красота спасет мир.

Весенний лукбук Adored. Фото: instagram.com/adored_by/

1 апреля кузнец из Миасса Назар Хыдыров выложил в соцсети фотографию «медицинской» маски из железа. Несмотря на дату, это была не шутка.

— Я изготовил металлическую маску, по форме похожую на медицинскую. Сделал я это не для юмора, не для рекламы, а для агитации народа соблюдать меры безопасности. Берегите себя и близких! — прокомментировал Назар.

Человек в железной маске предостерегает от коронавируса. Фото: vk.com/vakylamiass.com74

Человек в железной маске.

Челябинцы Андрей Гуляшов и Полина Кирьянова создают брутальные маски из натуральной кожи с гравировкой «COVID-19».

Челябинцы делают кожаные маски с гравировкой COVID-19.натуральная кожа

Изначально они предназначались для мотоциклистов, чтобы на скорости защищать от пыли и насекомых. Однако, благодаря тренду, сейчас их покупают и бесколесные горожане.

Полина Кирьянова в кожаных масках. Фото: vk.com/bearcrafts

Это были самые оригинальные — эксклюзивные — маски. Рассказываем, как еще защищаются от коронавируса жители Челябинской области.

Например, в Копейске девушка выгуливает собаку в мотоциклетном шлеме.

— Максимальный уровень защиты, — подписал фото автор.

Максимальная защита от вируса. Фото: vk.com/chel_kop, vk.com/cheltr74

Чалябинец тоже подошел к проблеме со всей серьезностью, и ездит в общественном транспорте в противогазе.

На Пасху тема медицинских масок была в тренде. Но если многие рисовали их на яйцах, то семья из Магнитогорска сшила мини-маску для куриного яйца. Вот такой пасхальный декор.

Пасхальный декор. Фото: Андрей Нипейпиво, vk.com/magnitkacity

Сотрудникам супермаркета в Челябинске выдали строительные защитные маски. У них масса плюсов перед одноразовыми и многоразовыми тканевыми. Можно носить весь день, не меняя. Не надо кипятить и утюжить после каждого использования. Защищены не только органы дыхания, но и слизистая глаз. Да и дышать в них легче.

Кассиры ходят в строительных масках, а пользователи соцсети развлекаются. Фото: vk.com/chel_kopФото: Ирина КАРЕЛИНА

Вот такую шуточную апельсиновую маску показал в соцсети житель Копейска. В комментариях это назвали «фрешмоб». Но повторить никто не захотел.

Многоразовые тканевые маски стали обычным делом и уже никого не удивляют. Но горожане стараются подбирать их под одежду как стильный аксессуар. Маски шьют местные рукодельницы, ателье и модные дизайнеры. Например, в Италии раскупили все брендированные маски от Fendi по 190 долларов за штуку.

Яркую маску для позитивного настроения приобрела и наш корреспондент в социальной мастерской «Рука об руку», где работают ребята с ограниченными возможностями.

Корреспондент «Комсомолки» купила себе веселенькую маску.Фото: Валентина ВАГАНОВА

А такие стильные маски челябинские студенты шьют и бесплатно раздают всем нуждающимся.

Стильные маски шьют студенты для нуждающихся в помощи горожан. Фото: vk.com/stop_korona74

Врачи Челябинской областной больницы тоже носят многоразовые тканевые маски. Их в количестве двух тысяч штук для медиков изготовила фабрика по пошиву… женского белья.

Маски для врачей сшила фабрика нижнего белья. Фото: ЧОКБ.

— Правда, веселые маски? Вот и наши сотрудники так считают. Первое время хихикали, а теперь привыкли. Благодаря этим смешным шедеврам от фабрики «Силуэт-Классик», настроение поднимается и у персонала клиники, и у наших пациентов, — говорят в ЧОКБ.

Любовь Богданович из Челябинска занимается машинной вышивкой, в том числе на масках. В ее руках даже скучное средство защиты превращается в стильное украшение.

Челябинка Любовь Богданович вышивает на масках. Фото: vk.com/id14848743

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