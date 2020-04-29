Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 29 апреля 2020 года: умер местный житель, молодежь устраивает вечеринки во время самоизоляции

Первая смерть: в Магнитогорске скончался пациент с COVID-19. В регионе же это уже четвертый смертельный случай.

Пациенту 51 год. Мужчина не контактировал с заболевшими, за границу и в столичный регион не выезжал. Его госпитализировали 19 апреля с пневмонией. У мужчины был сахарный диабет и гипертония, которые сыграли не в его пользу. Но он умер именно от коронавируса, в отличие от трех предыдущих пациентов с COVID-19. Скончавшиеся ранее были раковыми больными. Медики связывают их смерть не с коронавирусом, а с онкологией.

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Тем временем в Магнитогорске, не смотря на запрет, продолжают работать некоторые увеселительные заведения. На один из местных баров пожаловался местный житель.

— Бар плевал на все запреты и проводит день рождения какой-то мажорки. А они там далеко не вдвоем. Хотели тихо провести, а получилось громко: в сторисы выложили, везде всем все показали. А надзорным органам все равно. Как так?! Я в ярости! — написал житель Магнитогорска в группе «Черное&Белое Магнитогорск» и выложил фото с вечеринки, которые скопировал из инстаграма именинницы.

На одном из снимков девушки позируют с бокалами вина. Именинница подписала: «Карантин. Апрель». На видео можно насчитать около двух десятков гостей.

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По словам подписчицы паблика, родители нескольких участниц вечеринки — врачи.

— Уж им то не знать о мерах профилактики распространения заразы! — написала Мария.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 29 апреля 2020 года.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 6 часов утра 29 апреля:

В Челябинской области зарегистрировано 432 случая COVID-19.

Лечение проходит 376 человек.

Всего выписанных — 49.

Умерло — 4 человека.

Больше новостей о коронавирусе в Челябинской области на утро 29 апреля 2020 года читайте ЗДЕСЬ.

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