2020-04-15T10:58:11+03:00
Спорт

«Мой брат работает в больнице, где лежат зараженные COVID-19»: защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен о коронавирусе в США

Сам хоккеист отдыхает на личной вилле во Флориде
Алексей МИКУШИН
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Старший брат Ника Бэйлена работает в больницеСтарший брат Ника Бэйлена работает в больницеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Один из лучших игроков в составе черно-белых Ник Бэйлен после окончания чемпионата КХЛ собирался отправиться на родину к своей супруге в Канаду. Однако из-за объявления карантина перелеты в Страну кленового листа запретили. Чета отправилась во Флориду, где у них личная вилла. Хоккеист был поражен, насколько тяжелая ситуация в США из-за коронавируса.

— Если смотреть много новостей, можно напугать себя до смерти — они сейчас все плохие, стараемся смотреть новости не больше получаса в день… Особенно плохо сейчас в штате Нью-Йорк, а там живет вся моя семья — пожилые родители и старший брат Мэтью, — цитирует Ника портау Allhockey.

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Бэйлен поведал о том, что Мэтью работает в больнице Баффало, где лечат зараженных COVID-19.

— Мэтью трудится по 16-17 часов в сутки и вот только получил один выходной после 18 дней работы подряд. Так что я очень сильно переживаю за него… А во Флориде сейчас жить не так страшно, как в других штатах. У нас есть возможность выйти во двор дома, есть свой бассейн. Стараемся выходить погулять, побегать или поплавать… Мы выходим на пробежку или небольшую прогулку в парк, там есть люди, но все стараются держать дистанцию друг от друга. Хорошо, что во Флориде теплая погода и можно дышать свежим воздухом, — рассказал Ник Бэйлен.

Кстати, Ник и его жена Шелби начали вести TikTok, чтобы зарядить подписчиков положительными эмоциями в эти трудные времена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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