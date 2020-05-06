Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 6 мая 2020 года: жители жалуются на проверки ГИБДД

По данным оперативного штаба, на раннее утро 6 мая в Магнитогорске подтверждены 155 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю город по-прежнему входит в тройку лидеров на территории Челябинской области. Магнитогорск опережают Челябинск (211 заболевших) и Златоуст (274 случая заражения).

Минувшие сутки в Магнитогорске прошли спокойно. Кто-то еще пытался хайповать в соцсетях на проблемах бедных семей, которые в эти дни решили продать подаренные им планшеты, необходимые для учебы детей. Однако большую часть населения волнует уже не это.

В город пришло настоящее лето. Люди используют любую возможность, чтобы гулять, дышать свежим воздухом, уезжают в сады. А полиция ужесточает контроль за передвижением магнитогорцев.

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На улицы вышли дополнительные наряды, которые патрулируют парки и скверы. С людьми проводят профилактические беседы о важности самоизоляции. Горожан просят оставаться дома.

На въездах в город — патрули ГИБДД. Полиция тормозит идущие из города автомобили — ищут тех, кому предписано сидеть дома Роспотребнадзором.

Накануне жительница Магнитки Елена Губанова рассказала городскому порталу «Верстов.Инфо», что полиция не позволила ей проехать на личном автомобиле на дачу. Хотя другие огородники спокойно едут на дачи садовым автобусом.

— На подъезде к саду «Березовая роща» нас остановил сотрудник полиции. Он в довольно категоричной форме сказал, чтобы я разворачивалась и ехала домой, дескать, вы что, не слышали про самоизоляцию? — приводят слова женщины наши коллеги журналисты.

По словам женщины, инспектор пригрозил ей штрафом.

Правда, в местном отделе ГИБДД говорят, что горожанка преувеличила.

— Сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу с тем, кто едет на свой участок. Инспекторы напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции и про меры личной безопасности: просят использовать защитную маску и перчатки, не забывать про антисептики и личную гигиену, — говорят в ГИБДД.

Крупные штрафы, и правда, есть. Но пока их выписывают только тем, кто получил предписание Роспотребнадзора оставаться дома. Это, прежде, всего контактные по коронавирусу граждане, которые могут заболеть сами и заразить других.

Напомним, для граждан предусмотрены штрафы в размере от одной до тридцати тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Ранее другая жительница региона Ольга Шохова пожаловалась в социальных сетях, что ее мужу выписали протокол за попытку въехать в Магнитогорск.

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— У мужа справка на работу, он ездит из деревни. Так же мы ездим в город за продуктами, в банк, чтобы платить кредиты. Сегодня мужа остановили на въезде и выписали протокол. Им наплевать на его справку…

С 6 мая в Челябинской области вводится масочный режим. Пока он рекомендательный. С 12 мая ношение масок в общественном месте становится обязательным. Однако пока не ясно, как будут наказывать нарушителей.

Таковы последние новости о коронавирусе на ранее утро 6 мая в Магнитогорске.

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