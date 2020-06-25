2020-06-25T15:14:41+03:00
Спорт

Футболисты «Челябинска» вышли с карантина, но играют без масок

«Горожане» провели открытое занятие для представителей СМИ [фото]
Алексей МИКУШИН
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Из-за пандемии ФК «Челябинск» завершил сезон досрочно, заняв второе местоИз-за пандемии ФК «Челябинск» завершил сезон досрочно, заняв второе местоФото: Алексей МИКУШИН
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Игроки и тренерский штаб три месяца просидели на самоизоляции. Началось все с того, что команду после тренировочных сборов в Турции заперли на обязательный двухнедельный карантин, а после все находились в режиме самоизоляции. И только с середины июня игрокам разрешили тренироваться на открытом воздухе.

Футболист «Челябинска» Павел Крыжевских о том, как проходит его самоизоляция без жены

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— Первую неделю мы бегали кроссы и занимались общефизическими упражнениями в парке, и только с сегодняшнего дня, с 25 июня, нам разрешили тренироваться на стадионе. Я рад, что никто из игроков не набрал лишних килограммов. Все тренировались дома. Каждому высылали план занятий. Ребята профессионалы и не сидели, сложа руки. Подошли к домашним тренировкам очень ответственно, — прокомментировал выход из вынужденного отпуска главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников.

Главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников Фото: Алексей МИКУШИН

Главный тренер ФК «Челябинск» Михаил СальниковФото: Алексей МИКУШИН

Директор клуба Константин Арестов не исключил вариант, что в течение августа чемпионат России в Профессиональной футбольной лиге может начаться и сейчас клубы постепенно готовятся к турниру.

— Футболисты сколько угодно могут набивать мячик дома, нагружать организм упражнениями, но им нужна именно игровая практика в команде. Поэтому такие тренировки на стадионе просто необходимы, — отметил Константин Арестов.

Сегодня футболисты провели первую открытую тренировку для прессы Фото: Алексей МИКУШИН

Сегодня футболисты провели первую открытую тренировку для прессыФото: Алексей МИКУШИН

Директор клуба также сообщил, что игроки раз в неделю сдают анализы на COVID-19.

Напомним, что чемпионат России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. ФК «Челябинск» занял второе место, хотя был нацелен бороться за золото, а значит претендовать на выход в первый футбольный дивизион (Футбольная национальная лига).

— Конечно, в функциональной подготовке, в скорости, в координации все игроки немного потеряли. Дома, разумеется, не такого куража, азарта, радости работы с мячом. Но сейчас все быстро придут в норму. Мышцы все вспомнят, — сказал форвард «Челябинска» Игорь Беляков.

Раз в неделю игроки сдают анализы на COVID-19 Фото: Алексей МИКУШИН

Раз в неделю игроки сдают анализы на COVID-19Фото: Алексей МИКУШИН

Кстати, все игроки «горожан» тренировались без масок. Дело в том, что Российский футбольный союз разрешил игрокам проводить матчи и тренировки без этой санитарно-защитной «экипировки». Зато в раздевалке всем обязательно надевать маски и перчатки.

На поле можно без маски Фото: Алексей МИКУШИН

На поле можно без маскиФото: Алексей МИКУШИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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