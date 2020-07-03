Салют, о котором никто не знал: смотрим яркие фото и видео фейерверка в Челябинске
В честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести» власти города вчера,2 июля, устроили лазерное шоу и фейерверк. Причем заранее об этом никто не сообщал, поэтому многие южноуральцы оказались свидетелями салюта абсолютно случайно.
Первые залпы салюта прогремели в двенадцатом часуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Жителям соседних домов повезло больше — они могли увидеть красоту, выглянув из окна или выйдя на балкон.
Неожиданное празднование прошло на славуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Салют устроили не только в Челябинске, но и в МагнитогорскеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Звание было присвоено за вклад в ПобедуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Часть жителей города также наслаждалась лазерным шоу о Победе на стенах ЮУрГУ. Оно, кстати, было принято неоднозначно из-за появившейся свастики в сюжете.
О том, что Челябинску будет присвоено новое звание, заявил Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа», а уже вечером подписал соответствующий указ.
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ИСТОЧНИК KP.RU