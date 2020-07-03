Салют, о котором никто не знал: смотрим яркие фото и видео фейерверка в Челябинске

В честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести» власти города вчера,2 июля, устроили лазерное шоу и фейерверк. Причем заранее об этом никто не сообщал, поэтому многие южноуральцы оказались свидетелями салюта абсолютно случайно.

Первые залпы салюта прогремели в двенадцатом часуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям соседних домов повезло больше — они могли увидеть красоту, выглянув из окна или выйдя на балкон.

Неожиданное празднование прошло на славуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Салют устроили не только в Челябинске, но и в МагнитогорскеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Звание было присвоено за вклад в ПобедуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Часть жителей города также наслаждалась лазерным шоу о Победе на стенах ЮУрГУ. Оно, кстати, было принято неоднозначно из-за появившейся свастики в сюжете.

О том, что Челябинску будет присвоено новое звание, заявил Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа», а уже вечером подписал соответствующий указ.

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