Ровно два года прошло с момента взрыва в доме на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Жители спали в ожидании предпраздничного дня, но ранним утром рухнул седьмой подъезд и часть восьмого. 39 жителей погибли под завалами.Сегодня на территории Кафедрального собора Вознесения Христова освятят поклонный крест в память о жертвах трагедии. Также ко второй годовщине трагедии приурочили визит мироточивой иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» из Москвы.— Не случайно и то, что в декабре 2018 года, во время поисково-спасательных работ на месте трагедии на стене обрушившегося подъезда чудом остался висеть образ Божией Матери «Семистрельная». Под молчаливым взглядом этой иконы проходили все работы по ликвидации трагедии, — рассказали в пресс-службе магнитогорской епархии.Утром мэр Челябинска Наталья Котова и председатель гордумы Андрей Шмидт возложили цветы к памятнику Орленок.Меду тем, следственный комитет продолжает хранить молчание. Ранее мы делали официальный запрос и получили ответ, что предоставление информации «противоречит интересам предварительного расследования».Во время итоговой пресс-конференции мэр Сергей Бердников заявил, что была утечка газа, а не теракт.— Другой никакой версии нет. Тут скрывать нечего. Как глава города вам говорю, следов взрывчатых веществ не обнаружено, — подчеркнул Сергей Бердников.Воспоминания о первых минутах трагедии, поиске пострадавших под завалами и жизни после взрыва, — в нашем материале.Спасенный живым из-под обломков младенец Ваня Фокин стал для страны символом надежды. На днях сотрудники МЧС побывали в гостях у мальчика.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru