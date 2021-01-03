В Челябинской области ситуация с распространением коронавируса остается на прежнем уровне. Каждый день выявляют около 300 новых заболевших. Тем временем на входе в пригородный вокзал образовалась давка из-за проверки новогодних подарков. Вдобавок у челябинцев появился еще один повод сходить в торговый комплекс, ведь началось бесплатное тестирование на COVID-19. В первые же минуты в ТРК собралась очередь из десятков желающих проверить свое здоровье. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 января 2021 г.На ранее утро 4 января в Челябинской области минздрав зарегистрировал 299 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз подтвердили 37 024 жителям региона. За сутки из больниц выписали 235 пациентов. Общее число переболевших составило 22 815 человек.За день умерли 8 пациентов. У четырех мужчин (52 года, 59 лет, 58 лет, 79 лет) коронавирус стал основной причиной смерти. Еще у четырех погибших были другие заболевания:— пациент, 84 года: хроническая обструктивная болезнь легких, сердечная недостаточность;— пациентка, 83 года: ишемическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз;— пациентка, 86 лет: сахарный диабет, атеросклероз артерий;— пациент, 57 лет: атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность.Бесплатный тест на COVID-19В Челябинских торговых комплексах началось бесплатное тестирование на коронавирус. В первые же минуты в очередь выстроились полсотни человек. Журналист КП-Челябинск тоже решила провериться, ведь каждый день минздрав регистрирует почти 300 новых случаев заражения.Стоять в очереди пришлось полтора часа, при том, что сотрудник «Комсмолки» пришла всего на пять минут позже объявленного времени. Кстати, постелили совсем забыли о социальной дистанции, несмотря на то, что собрались сдавать тест на коронавирус. Подробнее о том, как проводят тест в ТРК Челябинска читайте в репортаже КП-Челябинск.Скончалась молодая врачВчера, 3 января, в Челябинске умерла заведующая отделением функциональной диагностики ГКБ № 8. В пресс-службе медучрждения подтвердили, что у женщины был коронавирус. Погибшая лежала в реанимации, коллеги надеялись, что она все-таки справится с болезнью.— С чувством глубокой скорби и невосполнимой потери мы провожаем в последний путь дорогого нам человека, Анну Анатольевну, скончавшуюся 3 января 2021 года на 45 году жизни в результате тяжелой болезни, — рассказали в горбольнице №8.Медицине Анна Иванычева посвятила 21 год своей жизни. В ГКБ №8 о ней вспоминают, как об одном из самых ярких и ценных членов коллектива.Давка на вокзале из-за подарковНа входе в пригородный вокзал Челябинска собралась огромная очередь. Свидетели утверждают, что в здании пытались попасть около 500 человек.— На входе долго проверяли чемоданы. Было очень много людей и все стояли очень близко друг к другу. Если бы я не пришла на пять минут пораньше, то могла бы опоздать на поезд, — рассказала читательница КП-Челябинск Милена.В ЮУЖД объяснили, что проверка багажа затянулась из-за того, что пассажиры везли с собой подарки.— В новогодние праздники большая часть пассажиров отправляется в поездку с подарками, которые имеют металлизированную упаковку, в связи с этим время проверки багажа увеличилось. Все мероприятия проводились с соблюдением требований Роспотребнадзора, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ЮУЖД.Самолет, вылетавший из Москвы, задержали из-за пассажира без маскиВ Шереметьево задержали самолет, направлявшийся в Челябинск. Полчаса пассажирам пришлось ждать, пока мужчину уговаривали надеть маску. Но просьбы бортпроводников нарушитель игнорировал, поэтому уже полицейским пришлось силой вывести его из салона.По данным онлайн-табло Шереметьево, вылет был запланирован на 17:15, но его пришлось перенести на 17:42. В итоге в Челябинске самолет приземлился в 22:16, хотя по расписанию посадка должна была произойти в 21:50.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 января 2021 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru