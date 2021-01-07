В ночь на 7 января православные христиане Челябинска отпраздновали Рождество Христово. По традиции в храмах Челябинской области прошла литургия, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы — допускалось не более 25% от вместимости храма. По этому случаю в рождественскую ночь даже не стали запускать дополнительный транспорт.— В этом году ночное Рождественское богослужение отличалось от предыдущих — в связи с непростой эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса число прихожан в храме было ограничено. Но многие южноуральцы смогли присоединиться к молитве через прямую трансляцию, почувствовать радость и торжественность литургии, — рассказали в пресс-службе челябинской епархии.Митрополит Григорий призвал верующих к молитве.— Давайте в своих молитвах, особенно в эти непростые дни, просить всесильного и всемилостивого Бога, чтобы он остановил распространение новой коронавирусной инфекции, чтобы люди с помощью Божией пережили все трудности, скорби и разочарования, чтобы Господь даровал нам силы и здоровье. Будем в эти дни посещать наших родных, особенно тех, кто одинок, и тех, кто нуждается в нашей поддержке и заботе. Протянем им руку помощи, и пусть родившийся Христос хранит всех вас на жизненных путях, — отметил владыка.Южноуральцев поздравил с праздником глава региона Алексей Текслер, пожелав здоровья и благополучия:— Эти светлые праздничные дни наполняют сердца людей особой радостью, глубокой и искренней верой, надеждой и любовью. Они дают нам силы для новых свершений и добрых дел. Мы все понимаем, как важно в наши дни проявлять милосердие и заботу о ближних, не проходить мимо чужой беды, бережно хранить свой семейный очаг. Рождество – хорошее время, чтобы еще раз подумать об этих непреходящих ценностях и нравственных принципах.Почему так важно соблюдать ограничения?Напомним, после Пасхи в Свято-Симеоновском кафедральном соборе вспыхнул очаг COVID-19. Недомогание почувствовали священнослужители, в том числе митрополит Челябинский и Миасский Григорий — он попал в больницу с пневмонией, но вирус нового типа у него не подтвердился. Заболел ковидом пресс-секретарь епархии Алексей Ермолюк, а с пневмонией на больничной койке оказалась его беременная жена. Коронавирус обнаружили и у телевизионщиков, которые вели прямой эфир, правда руководство телеканала призвало не связывать случившееся с Пасхой.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru