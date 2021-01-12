Бывшая хозяйка пса Грея, привязавшая его к двери клиники, объяснила свой поступок. Женщина написала большое письмо ветеринару Баграту Агажанову. Поскольку история вызвала огромный резонанс, клиника «Добрый хвост», где и нашли пса, опубликовала скриншот сообщения.— Мне очень тяжело далось такое решение. Я слишком люблю эту собаку, потому и не могу видеть, как он умирает. За 9,5 лет он для меня не просто собака, член семьи. Но я больше не в состоянии платить за его пакости и болезни. У меня денег едва хватает на еду ему, а прописан недешевый корм, и на оплату жилья. Я живу на съемном жилье, а он портить начал все, — пишет она.Бывшая хозяйка пса отмечает, что даже будучи щенком, он так не вел себя, а недавно испортил дверь, нагадил на постель, испугал соседского ребенка.— Он стал беспокойным, а я слишком нервной и психованной. Я начала его бить. И я думаю, ему лучше будет у вас, чем со мной, — заключили она.Почему нельзя было передать пса лично, а не оставлять его привязанным к двери в зимнюю стужу, история умалчивает.Напомним, в новогодние каникулы хозяйка решила избавиться от питомца, привязав к двери клиники «Добрый хвост» с запиской:— После операции он стал неуправляем. Неадекватен. Не слушается. Стал пакостить так, что я боюсь его оставлять одного дома. Устала. Усыпите его. Денег на него нет. На улице замерзнет.Происходящее сняла камера видеонаблюдения. После того, как ветеринары рассказали о случившемся в соцсетях, в клинику позвонила знакомая хозяйки пса и вот что она рассказала.Сейчас Грей находится под присмотром ветеринаров. Хвостатому уже лучше, но «выписывать» его пока рано. После лечения питомцу нужна будет особая диета. Стоит корм недешево, поэтому челябинцы собирают деньги на его покупку. Вместе с этим «приданным» его передадут новому владельцу.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru