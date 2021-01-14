Сейчас в Челябинске 30-градусный мороз. Школьники не учатся, им отменили занятия из-за низкой температуры на улице. Мы узнали, сколько продержится холодная погода, и когда придет потепление.По данным синоптиков челябинского гидрометцентра, потепление в регион принесет сильный южный и юго-восточный ветер.Сегодня в Челябинске, согласно прогнозу, мороз должен начать отступление, потеплеет до -21… -23°C. Ветер — 3-8 м/с. В пятницу, 15 января, будет облачно, с прояснениями и возможен небольшой снег. Ночью прогнозируют -22… -24°C, а днем столбики термометров поднимутся до значений -9… -12°C, скорость ветра — 4-9 м/с, возможны порывы до 12 м/с.В субботу, 16 января, ночью -10… -12°C, днем -5… -7°C, ветер 4-9 м/с.В Челябинской области теплее: сегодня днем после 40-градусных ночных морозов столбики термометров поднимутся до -18… -23°C, в низинах — до -27°C, в горах — до -10… -15°C. Ветер 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Преимущественно без осадков.К вечеру начнет холодать, и ночью 15 января, температура воздуха опустится до – 21… -26°C, на крайнем западе Челябинской области — до -11… -16°C. Возможен небольшой снег, в отдельных районах — метели. Днем порывы ветра могут достигать 14 м/с, но столбики термометров будут колебаться в значениях -8… -12°C, на крайнем западе ожидается -4°C.В субботу, 16 января, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег. Ночью -9… -14°C, днем -3… -8°C. Скорость ветра — 4-9 м/с.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛицо превращается в шелушащийся красный помидор: челябинский косметолог рассказала, как уберечь кожу в морозы (собрали для вас полезные советы).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru