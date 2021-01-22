«Они выли и рыли землю»: жители Челябинска спасли шарпеев, оставленных хозяйкой на морозе в лесу

Животных привязали к дереву в лесу. Фото: Юлия Митюгова

Сегодня утром, 22 января, житель Кыштыма выгуливал собаку в лесу и увидел двух шарпеев. Породистые собаки стояли в снегу, привязанные к дереву. Замерзшие и перепуганные они рычали и не подпускали к себе чужих.

СОБАК ОСТАВИЛИ В ЛЕСУ НАМЕРЕННО

— Собак обнаружил мой свекор. Он попытался их отвязать, но они не подпускали к себе, вели себя агрессивно. Тогда свекор позвонил мне и попросил совета, — рассказала челябинка Юлия Митюгова.

Девушка несколько лет помогает приютам для животных, у нее самой в доме живут две спасенные собаки и три кошки. Юлия сразу связалась со знакомыми волонтерами, разместила в соцсетях пост с просьбой о помощи. И реакция последовала. Запись Юлии собрала более 5 тысяч просмотров и более сотни репостов. Благодаря этому удалось найти адрес хозяйки.

— Я позвонила своей подруге Ане в Кыштыме, попросила ее съездить к хозяйке, поговорить с ней, чтобы та забрала собак. На тот момент это был единственный вариант, потому что собаки никого не подпускали к себе. И Аня поехала, — продолжает рассказ Юлия.

Хозяйка призналась, что намеренно оставила собак в лесу. Свой поступок она объяснила сложной жизненной ситуацией. Побоявшись, что неравнодушные челябинки пожалуются в полицию, женщина поехала к собакам, но забирать их отказалась.

ИСТОЩЕННЫЕ И С БОЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ

В лесу Аня и хозяйка шарпеев встретили заводчицу Елену Турнову. Елене сообщили о беде знакомые, переслав пост. В брошенных собаках заводчица с 20-летним стажем сразу узнала своих щенков, проданных несколько лет назад. Одному шарпею два года, другому три.

По словам Елены, псы были в ужасном состоянии. Она отмыла их, накормила. Обоим уже нашла новые семьи в Кыштыме. Мальчика забрали, девочку тоже увезут в новый дом сегодня.

— Собаки истощенные, их, похоже, голодом морили. Очень худые. Глаза гноятся, и от того, что на ветру были, и, скорее всего, ревели, выли там привязанные. Они рыли землю, все были в земле. Мы еле их отвязали, — рассказала Елена КП-Челябинск.

Сейчас с питомцами все в порядке. Им нашли новых хозяев. Фото: Елена Трунова

Заводчице теперь уже бывшая хозяйка шарпеев объяснила, почему решила избавиться от питомцев. Она живет на съемной квартире. Арендодатель якобы запретил ей держать животных в доме и поставил перед выбором — собаки или поиск нового жилья.

— Только почему она так сделала? — негодует Елена. — Я ей сказала: «Ты не могла мне позвонить? Рассказать, что не сможешь их держать. Мы бы нашли им достойных хозяев». А не так, чтобы все сумбурно, позорно, это ж вообще кошмар!

Волонтеры сообщили об инциденте в полицию. Полицейские пообещали им разобраться в ситуации и принять меры.

В Челябинской области это уже третий подобный случай за месяц. Недавно на всю страну прогремела история преданного хозяевами пса Грея. Хвостатого привязали к дверям ветклиники с просьбой усыпить. Но ветеринары вылечили его и нашли ему новую семью.

А вскоре появился «второй Грей»: Шарика тоже бросили умирать на морозе. Он тоже проходит лечение и нуждается в заботливых хозяевах.

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