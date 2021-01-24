Выбор сделал Барон: пса, брошенного на морозе в Челябинске, вернули хозяйке

Когда его нашли, Барон поджимал лапы от холода. Фото: Фото: клиника «Добрый хвост»

Счастливым воссоединением с хозяйкой закончилась история пса Барона (второго Грея, как его окрестили челябинцы). В начале недели его нашли привязанным на крыльце закрытого магазина на Комсомольском проспекте в Челябинске.

Местная жительница Дарья испугалась, что пес замерзнет, подождала хозяев и когда они не пришли, забрала его домой. Барона отвезли в клинику «Добрый хвост». Ветеринары осмотрели собаку, назвали ее Шариком — из-за круглого пятна на боку.

Хозяйку Наталью помогли найти камеры домофона. По ним было видно, что женщина вышла с собакой, а потом вернулась с пакетами, но уже без нее. Позже вышла — по всей видимости, на поиски. Хозяйка собаки связалась с ветеринарами. Выяснилось, что пса, которого зовут Барон, она не бросала, очень любит его и мечтает вернуть. Подписчики клиники в Instagram устроили спор — стоит ли отдавать собаку нерадивой хозяйке.

Такую любовь не подделаешь

— Мы думали, что выбор придется делать нам, но выбор сделал Барон. Когда он увидел свою хозяйку Наталью, не осталось сомнений, что он вернется домой, — рассказали ветеринары.

Барона Наталья подобрала на улице, когда ему было полгода, ему грозила живодерня. Практически сразу у женщины обнаружилась аллергия, но она решила оставить пса и уже семь лет каждый день пьет лекарства.

— Наталья работает продавцом-кассиром и сейчас фактически содержит всю семью. Для Барона она готовит каши, проблем со здоровьем никогда не замечала, но сейчас, узнав о диагнозах, готова соблюдать диету и лечить собаку, — говорят ветеринары.

Рассказала Наталья и почему пес так долго сидел на морозе. В тот день женщина решила совместить поход в магазин с выгулом Барона. Обычно, по ее словам, она так не делает, но в тот день очень устала. Пса женщина привязала подальше, чтобы не злить продавцов и прохожих. В магазине была очередь и Наталья задержалась. По ее словам, она искала собаку несколько дней, писала объявления, просила записи с камер.

— Просим прощения у тех, кто был против возвращения Барона хозяйке. Мы сделали это под свою ответственность, потому что увидели то, что нельзя ни скрыть, ни изобразить — настоящую любовь, — говорят ветеринары.

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