Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 30 января 2021 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ранее утро, 30 января, минздрав зарегистрировал 281 новый случай заражения коронавирусом, среди них пять школьников. С начала пандемии диагноз подтвердили 44 661 жителю региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 11 396 человек.

За день из больниц выписали 454 пациента. Общее число выздоровевших составило 31 550 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки умерли 15 пациентов. У 10 погибших COVID-19 стал основной причиной смерти, у пяти человек были сопутствующие заболевания.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Ситуация стабилизируется

В Челябинской области к плановому приему пациентов вернулись семь больниц и два отделения, так как в ковидном коечном фонде оставалось 30% свободных мест. А с понедельника, 1 февраля, в регионе возобновят госпитализацию и профосмотры. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.

Решения по сокращению коек для коронавирусных больных принимает оперштаб, учитывая эпидемиологическую ситуацию, требования к логистике и маршрутизации пациентов.

— Основная цель — восстановить прежнюю профильную деятельность медучреждении и оказание доступной , качественной медпомощи людям, — рассказал министр здравоохранения Челябинскои области Юрий Семенов.

В течение недели к обычному режиму работу вернутся ГКБ №11 Челябинска, ГКБ №1 Копейска, районная больница Каслей, областной перинатальный центр и областной госпиталь ветеранов. Больницы в четырех районах и трех городских округах уже возобновили плановый прием пациентов.

Где сделать бесплатный тест 30 и 31 января

В эти выходные, 30 и 31 января, в торговых комплексах Челябинской области продолжат бесплатное тестирование на COVID-19.

— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — напомнили в региональном Минздраве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.

Желающим сдать анализы также нужно взять с собой маску и не забывать про социальную дистанцию в полтора метра.

Челябинск:

30 января:

ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00

ТК «Космос» с 14:00 до 17:00

ТК «Горки» с 14:00 до 17:00

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00

ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00

31 января:

ТК «Горки» с 14:00 до 17:00

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00

ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00

Полный список мест и расписание можно узнать по ссылке.

Закрытие дома престарелых

Под Челябинском закрыли пансионат «Подсолнухи» из-за распространения коронавируса среди пожилых постояльцев. В областном управлении ФССП сообщили, что COVID-19 обнаружили у пяти пенсионеров, двух пришлось госпитализировать.

Кроме того, в частном доме престарелых нашли ряд нарушений санитарного законодательства. После проверки заведение закрыли на полтора месяца.

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