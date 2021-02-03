Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 февраля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третий день подряд Челябинская область ставит рекорд по количеству выздоровевших, да и динамика заражения коронавирусом понемногу пошла на спад. Тем временем в регионе работают десятки прививочных пунктов, где можно получить вакцину от COVID-19.

На ранее утро, 4 февраля, минздрав зарегистрировал 273 новых случая заряжения коронавирусом, из них три у школьников. С начала пандемии диагноз подтвердили 46 046 жителям региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 9 933 человека.

Инфографика: коронавирус74.рф

Очередной рекорд — за сутки из больниц выписали 645 пациентов, днем ранее их было 594. Общее число выздоровевших составило 34 331 человек.

За день умерли 15 пациентов. У 10 человек основном причиной смерти стал COVID-19.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Прививочные пункты

В Челябинской области идет вакцинация от COVID-19, открыто 63 прививочных пункта. Получить «Спутник V» пока что можно только в медучреждениях, это связано с условиями хранения вакцины и ее формы выпуска.

Подробнее ознакомиться со списком пунктов вакцинации можно по ссылке.

Умер хирург Сергей Совцов

На 71 году жизни скончался челябинский хирург Сергей Совцов. За свою карьеру он выполнил более 5 тыс. операций, а с 1998 по 2008 занимал должность главного хирурга области. Его стараниями в регионе стали применять инновационные методы хирурги, об успехах доктора слышали и за пределами его малой родины. На его счету 18 пособий и более 20 изобретений на новые способы оперирования.

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Совместно с министерством здравоохранения Челябинской области «Комсомольская правда» запускает ежегодное голосование, в котором можно выбрать лучшее региональное медучреждение. О своих фаворитах можно рассказать до 20 июня 2021 года.

Как оставить свой голос, смотрите по ссылке.

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