Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 февраля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ранее утро, 5 февраля, минздрав зарегистрировал 272 новых случая заряжения коронавирусом, из них три у школьников. С начала пандемии диагноз подтвердили 46 318 жителям региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 9 490 человек.

Очередной рекорд — за сутки из больниц выписали 699 пациентов, днем ранее их было 645. Общее число выздоровевших составило 35 030 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день умерли 16 пациентов. У 10 человек основном причиной смерти стал COVID-19.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Пересадка костного мозга

В отделении гематологии Челябинской областной клинической больницы прошла первая на Южном Урале пересадка костного мозга. Пациентка год боролась со страшным заболеванием крови, сообщили в больнице.

— Ей провели трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, — сообщили в ЧОКБ.

Женщина провела в областной больнице три недели, прошла массу процедур. После пересадки у нее появился шанс жить дальше.

Минздрав проверит информацию о конфликте врачей в больнице

Минздрав проверит информацию о конфликте в больнице Верхнеуральска. 4 февраля туда выехал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. Ранее СМИ сообщили, что в больнице произошел конфликт между хирургами и главврачом, из-за чего медработники решили уволиться.

— В Верхнеуральской районной больнице на данный момент проходит ряд проверок Министерства здравоохранения, назначенных ранее и связанных с работой медицинского учреждения в целом, — сообщили в региональном минздраве.

Позднее первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила об отстранении главврача от работы:

— Пообщалась с сотрудниками больницы в Верхнеуральске, получила несколько обращений по поводу деятельности главного врача. Она отстранена от работы с завтрашнего дня до завершения проверки, которую начал областной минздрав, — сказала Ирина Гехт.

Евгений Ванин заверил, что на пациентах этот процесс никак не отразится.

В закрытом городе Челябинской области построят еще один инфекционный госпиталь

В Озерске Челябинской области построят инфекционный госпиталь на 60 коек с отделением реанимации и современным оборудованием. Об этом в Instagram сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Это нужно, чтобы вернуть другие отделения больницы в плановую медицину, — написал глава региона.

Инфекционка будет построена на базе клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства. И открыть ее планируют уже в этом году.

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