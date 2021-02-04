Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 февраля 2021
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На ранее утро, 5 февраля, минздрав зарегистрировал 272 новых случая заряжения коронавирусом, из них три у школьников. С начала пандемии диагноз подтвердили 46 318 жителям региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 9 490 человек.
Очередной рекорд — за сутки из больниц выписали 699 пациентов, днем ранее их было 645. Общее число выздоровевших составило 35 030 человек.
Инфографика: коронавирус74.рф
За день умерли 16 пациентов. У 10 человек основном причиной смерти стал COVID-19.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Пересадка костного мозга
В отделении гематологии Челябинской областной клинической больницы прошла первая на Южном Урале пересадка костного мозга. Пациентка год боролась со страшным заболеванием крови, сообщили в больнице.
— Ей провели трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, — сообщили в ЧОКБ.
Женщина провела в областной больнице три недели, прошла массу процедур. После пересадки у нее появился шанс жить дальше.
Минздрав проверит информацию о конфликте врачей в больнице
Минздрав проверит информацию о конфликте в больнице Верхнеуральска. 4 февраля туда выехал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. Ранее СМИ сообщили, что в больнице произошел конфликт между хирургами и главврачом, из-за чего медработники решили уволиться.
— В Верхнеуральской районной больнице на данный момент проходит ряд проверок Министерства здравоохранения, назначенных ранее и связанных с работой медицинского учреждения в целом, — сообщили в региональном минздраве.
Позднее первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила об отстранении главврача от работы:
— Пообщалась с сотрудниками больницы в Верхнеуральске, получила несколько обращений по поводу деятельности главного врача. Она отстранена от работы с завтрашнего дня до завершения проверки, которую начал областной минздрав, — сказала Ирина Гехт.
Евгений Ванин заверил, что на пациентах этот процесс никак не отразится.
В закрытом городе Челябинской области построят еще один инфекционный госпиталь
В Озерске Челябинской области построят инфекционный госпиталь на 60 коек с отделением реанимации и современным оборудованием. Об этом в Instagram сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Это нужно, чтобы вернуть другие отделения больницы в плановую медицину, — написал глава региона.
Инфекционка будет построена на базе клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства. И открыть ее планируют уже в этом году.
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