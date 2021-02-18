Ограничения в связи с коронавирусом в Челябинске 2021: какие действуют и до какого числа

Зрительные залы должны быть заполнены не более чем на 75% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжают действовать ограничения в связи с коронавирусом. Между тем, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение по ослаблению мер. Рассказываем, какие ограничения в связи с коронавирусом действуют в Челябинске на 18 февраля 2021.

Сохраняется масочный режим. Надевать индивидуальные средства защиты нужно в помещениях и общественном транспорте. Ранее вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала, в каком случае его могут отменить.

Разрешены массовые мероприятия. Максимально разрешенная заполняемость залов увеличена с 60% до 75%. С сегодняшнего дня снят запрет на проведение праздников и вечеринок в кафе и ресторанах. Правда, при условии соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Режим самоизоляции для южноуральцев старше 65+ продлили по 7 марта 2021 года. Накануне во время брифинга Ирина Гехт рассказала, что вопрос о снятии ограничений может быть рассмотрен после вакцинации значительной части пенсионеров.

Записаться на прививку можно через Госуслуги или через поликлинику. Где проводится вакцинация — в нашем материале.

Такие ограничения в связи с коронавирусом действуют в Челябинске на 18 февраля 2021.

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