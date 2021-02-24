Синоптики рассказали, когда закончатся морозы и метели в Челябинске

Сильным ветром сносит все конструкции Фото: Валентина ВАГАНОВА

Холода и сильный ветер будут бушевать в Челябинской области еще сутки. Сегодня ночью в регионе будет -28..-33 градусов, при прояснении до -40. Днем -15..,-20, в низинах до -23. Ветер северный, с переходом днем на юго-западный, его скорость начнет снижаться: ночью 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, днем 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

В ночь на пятницу будет также холодно -29..-34 градусов, в горах и низинах до -40. В светлое время суток немного потеплеет до -13..-18. Южный, юго-восточный 2-7 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В субботу ночью будет -25..-30 градусов, на крайнем западе до -20, днем -9..-14. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с.

Тем временем в 10 муниципалитетов введен режим ЧС. Перекрыто больше девятка дорог, список участков здесь. В режиме онлайн рассказываем, что происходит в регионе.

КОММЕНТАРИЙ

Начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева:

— Такая погода ожидалась еще на прошлой неделе. Мы «штормили» сначала аномально холодной погодой: о том, что кое-где температура воздуха может быть до -35...-40 градусов. Она и была до 39 градусов в Верхнеуральске, в ночь на 22 февраля. Это самая низкая температура в эти дни. В Октябрьском было -36, в Мирном -35, в Варне -37. В последние дни, 22-24 февраля, мы давали уже предупреждения о сильном ветре, о сильных метелях и снегопадах.

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