В Челябинской области режим ЧС ввели в 10 районах

Трассы на юге Челябинской области замело. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области расширили список районов, где введен режим ЧС из-за сильных метелей и аномально низких температур. Это Агаповский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Карталинский, Нагайбакский, Октябрьский, Троицкий, Чесменский районы, а также Локомотивный городской округ. Всего 10 муниципалитетов.

— В регионе сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, местами понижение температуры воздуха до -40 градусов, в отдельных районах усиление ветра до 20-25 м/с, метели, — сообщили в правительстве Челябинской области.

Ураганный ветер спровоцировал аварии на электросетях. В настоящее время без света остаются 12 тыс. человек в 26 муниципалитетах. Это 4813 частных жилых домов, пять школ и пять детских садов. На помощь челябинким электрикам едут коллеги из соседних регионов.

Водителем настоятельно рекомендуют оставаться дома. Вот история как водитель автобуса хоккейной команды, который вопреки рекомендациям решил, во что бы то ни стало довести 20 юный спортсменов до дома. Тем временем инспекторы ДПС из Троицка вместе с пострадавшими в аварии, уже сутки ждут помощи. Кроме того, больше10 дорог полностью перекрыты – смотрите список https://www.chel.kp.ru/online/news/4198951/

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