Жители Нязепетровска почти неделю сидят без отопления из-за прорыва теплотрассы

Для жителей организован подвоз воды. Фото: пресс-служба администрации Нязепетровского района

В Нязепетровске шестой день действует режим ЧС из-за прорыва теплотрассы. В некоторые дома тепло не вернулось до сих пор. Местную школу временно перевели на дистант, детские сады не работают. Однако, как сообщают в мэрии, со вторника детский сад №1 «Улыбка» возобновит работу.

— В настоящее время тепло подано в 9 из 11 многоквартирных домов, 25 из 54 домов частного сектора и блокированной застройки, четыре социальных объекта: два детских сада, школа, музыкальная школа. До ФАПа протянули новые трубы, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе администрации Нязепетровского района.

Между тем, жители продолжают жаловаться на холод в домах.

— Чайковского, 22 отопления нет. С 24 февраля, сегодня уже 1 марта. Со светом беда, чайник невозможно вскипятить. Обещанные дрова все ждем, а их все нет. Также как и электрообогревателя, — пожаловалась в местном паблике во ВКонтакте жительница Елена.

Напомним, теплотрассу в Нязепетровске прорвало 24 февраля, в разгар аномальных морозов. 25 февраля на заседании оперштаба по ликвидации последствий, вызванных непогодой, местные власти доложили губернатору доложили, что «аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершены». Однако вскоре в Нязепетровск выехали аварийные бригады из разных городов области и первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Нязепетровцы заявили, что готовят коллективное обращение в областную прокуратуру.

НА ЗАМЕТКУ

Для жителей Нязепетровска организован подвоз воды. Обращаться в ЕДДС по номеру 8-351-56-3-33-23 или штаб по ликвидации ЧС, расположенный в здании детской школы искусств (ул. Клубная, 4б).

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