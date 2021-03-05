Осиротевших из-за взрыва на заводе в Златоусте детей возьмет под опеку старшая сестра

В результате ЧП погиб многодетный отец и пострадали четыре человека. Фото: пресс-служба администрации Златоуста

В Челябинской области определилась судьба несовершеннолетних детей, осиротевших из-за взрыва баллона с кислородом на заводе в Златоусте. Их 54-летний отец, в одиночку воспитывавший семерых детей после смерти супруги, скончался на месте ЧП. Как сообщили в министерстве социальных отношений региона, двух мальчиков возьмет под опеку их старшая сестра.

— У погибшего многодетного отца семеро детей, в том числе двое несовершеннолетних 12 и 16 лет, — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина. — Он поднимал детей в одиночку, поскольку мама умерла. Семья благополучная, очень дружная, сплоченная, друг друга поддерживают.

Пятеро из семерых детей уже совершеннолетние. Без родительского попечения остались два мальчика. Им 12 и 16 лет.

— Мы вышли на связь с родственниками, — уточнила Ирина Буторина. — Принято решение о том, что мальчиков возьмет под опеку старшая сестра. Кроме того, будут оформлены все пособия.

Чиновники понимают, насколько в трудной ситуации оказалась семья. По согласованию с губернатором Алексеем Текслером будет оказана материальная помощь. Также в случае согласия родственников с детьми будет работать психолог.

— Несколько лет назад дети потеряли мать, теперь не стало отца, — добавила Ирина Буторина. — Потребуется время, чтобы пережить трагедию. Мы готовы направить квалифицированных психологов, если это потребуется.

Взрыв в одном из цехов ООО «Уральской сталелитейной компании» на улице Чехова, 3 прогремел утром 5 марта. Произошла разгерметизация баллона. На место выехали все спецслужбы. Погиб отец-одиночка и пострадали четыре человека. Изначально сообщалось, что у мужчины шестеро детей.

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