На заводе в Златоусте прогремел взрыв, погиб многодетный отец

На месте работают сотрудники МЧС и сотрудники управления гражданской защиты города. Фото: пресс-служба администрация Златоустовского городского округа
В Челябинской области на заводе в Златоусте прогремел взрыв. ЧП произошло утром 5 марта в одном из цехов частного предприятия. Как сообщил корреспонденту КП-Челябинск советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов, погиб один человек.
Взрыв прогремел в цехе ООО «Уральской сталелитейной компании».
— Это небольшое частное предприятие, которое не имеет отношение к Златоустовскому металлургическому заводу, — рассказал Алексей Коновалов. — По последним данным, один погибший, один раненый. На месте работают все спецслужбы. Глава Златоуста держит ситуацию на контроле. У погибшего, по предварительной информации, на иждивении шестеро детей. Глава округа распорядился оказать семье помощь и планирует выехать на место ЧП.
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Как уточнили в МЧС, причиной ЧП стал газовый баллон.
— Произошла разгерметизация баллона объемом 50 литров без последующего горения. Сообщение поступило в 9:09, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева.
По последним данными пострадали четыре человека.
— В результате ЧП погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — рассказали в минздраве. — И еще два человека получили легкие ранения, от госпитализации они отказались. Пациентам оказана вся необходимая помощь.
В Златоуст выехала министр социальных отношений Ирина Буторина. Она рассказала, что из шести детей только двое несовершеннолетних. Забирать подростков из семьи не будут. Кроме того, у погибшего было гражданская жена.
Глава города Максим Пекарский рассказал «Комсомолке», какая помощь будет оказана, а также прокомментировал причину ЧП. Подробности в нашем материале.
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