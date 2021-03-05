На заводе в Златоусте прогремел взрыв, погиб многодетный отец

На месте работают сотрудники МЧС и сотрудники управления гражданской защиты города. Фото: пресс-служба администрация Златоустовского городского округа

В Челябинской области на заводе в Златоусте прогремел взрыв. ЧП произошло утром 5 марта в одном из цехов частного предприятия. Как сообщил корреспонденту КП-Челябинск советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов, погиб один человек.

Взрыв прогремел в цехе ООО «Уральской сталелитейной компании».

— Это небольшое частное предприятие, которое не имеет отношение к Златоустовскому металлургическому заводу, — рассказал Алексей Коновалов. — По последним данным, один погибший, один раненый. На месте работают все спецслужбы. Глава Златоуста держит ситуацию на контроле. У погибшего, по предварительной информации, на иждивении шестеро детей. Глава округа распорядился оказать семье помощь и планирует выехать на место ЧП.

Обновлено.

Как уточнили в МЧС, причиной ЧП стал газовый баллон.

— Произошла разгерметизация баллона объемом 50 литров без последующего горения. Сообщение поступило в 9:09, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева.

По последним данными пострадали четыре человека.

— В результате ЧП погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — рассказали в минздраве. — И еще два человека получили легкие ранения, от госпитализации они отказались. Пациентам оказана вся необходимая помощь.

В Златоуст выехала министр социальных отношений Ирина Буторина. Она рассказала, что из шести детей только двое несовершеннолетних. Забирать подростков из семьи не будут. Кроме того, у погибшего было гражданская жена.

Глава города Максим Пекарский рассказал «Комсомолке», какая помощь будет оказана, а также прокомментировал причину ЧП. Подробности в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru