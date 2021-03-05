Число пострадавших при взрыве на заводе в Златоусте увеличилось до четырех

На месте работают сотрудники МЧС. Фото: администрация Златоуста

Количество пострадавших в результате разгерметизации баллона на сталелитейном заводе в Златоусте, где погиб отец-одиночка, увеличилось до четырех человек. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

— В результате ЧП погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — рассказали в минздраве. — И еще два человека получили легкие ранения, от госпитализации они отказались. Пациентам оказана вся необходимая помощь.

Пол и возраст пострадавших в ведомстве не уточнили, сославшись на врачебную тайну.

Взрыв в одном из цехов ООО «Уральской сталелитейной компании» на улице Чехова, 3 прогремел утром 5 марта. Произошла разгерметизация баллона. На место выехали все спецслужбы. Погиб отец-одиночка, воспитывающий шестерых детей.

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