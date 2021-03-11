«В пробке шесть часов»: метель парализовала движение на трассе М-5 в Челябинской области

Некоторые водители сообщают, что им пришлось простоять всю ночь. Фото: vk.com/Трасса М5 Уфа - Челябинск, Дмитрий Малыгин

На Челябинскую область вновь обрушилась непогода: снегопад, метель, ветер до 18 м/c. К утру 11 марта на трассе М-5 образовались серьезные заторы. По словам водителей, стоять приходится по несколько часов, а кто-то даже провел ночь в пробке. Самая сложная ситуация сейчас в районе Кропачево в Ашинском районе.

Вот что пишут автомобилисты в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

— Сим стоит в сторону Уфы, и легковые, и грузовые. Муж простоял всю ночь.

— Дочь с мужем сейчас на легковой машине стоят в пробке на трассе М-5 в 5-8 км от Сима в сторону Уфы. У них в машине двое детей (4 и 6 лет). Бензина осталось полбака. С питанием проблема. Кто рядом с ними, можете чем то помочь?

— На Кропачево просто хаос. Стоят все.

— Мост Сим также. Не пускают ни в одну сторону, в пробке шесть часов!

— Феофан рядом с Кропачево. Стоит в четыре ряда.

— Златоуст-Челябинск. Дорога нормальная, снега нет, низовая поземка в Чебаркуле. Дорога практически пустая. Большегрузы все стоят на стоянках.

Сим. Фото: vk.com/Трасса М5 Уфа - Челябинск, Ксюша Иванова

Фото: vk.com/Трасса М5 Уфа - Челябинск, Светлана Копытова

Накануне трассу М-5 в Челябинской области закрыли для большегрузов. Ограничения действуют до полудня 11 марта. Однако их могут продлить, если погода не наладится.

Со стороны Челябинск-Уфа, не доезжая 100 метров до Кропачево. Фото: vk.com/Трасса М5 Уфа - Челябинск, Татьяна Грачёва

Перед Кропачево. Фото: vk.com/Трасса М5 Уфа - Челябинск, Семен Семеныч

Дорожники сейчас расчищают трассы.

— Сегодня ночью в южных районах области продолжали расчищать дороги 105 единиц техники. Снег и метели сейчас наблюдаются во всех районах области. Автодороги, составляющие опорную сеть, в проезжем состоянии, — рассказали в Миндортрансе.

Челябинск утром тоже встал в пробках. Сервис «Яндекс. Пробки» оценил загруженность в девять баллов. Из-за метели изменилось расписание трамваев, а таксисты подняли цены вдвое. В других городах даже отменили автобусы и маршрутки до очистки снега. Так, в Верхнем Уфалее отменили восемь маршрутов.

По данным синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, завтра в области тоже будет снегопад. Ночью ожидается -22,-27, днем -11,-16. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с.

О нештатных ситуациях на федеральных трассах можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

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