Пробка под Симом тянется до самого горизонта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за непогоды на трассе М-5 в горно-заводской зоне Челябинской области образовались заторы. Самый большой — около 40 км. под Симом. В пробке застрял наш коллега Валерий Звонарев, который поехал фотографировать матч «Трактора» против «Салавата Юлаева».

— Уже два часа стоим, ничего не движется. До нас еще часа 1,5 все стояли. ГАИшники ничего не говорят. Похоже, это надолго, — рассказал он.

Сотрудники ГИБДД пока не дают прогнозов автомобилистам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дорожники объясняют это скоплением большегрузов, которым, кстати, продлили ограничение до 18:00.

— Затруднение движения есть в районе Кропачево и Сима. В связи с тем, что вчера было введено ограничение для тяжеловесного транспорта, сейчас на этих участках наблюдается большое скопление большегрузов. Заторы усложняют работу спецтехники, — прокомментировал пресс-секретарь Упрдор Южный Урал.

Движение закрыто в обе стороны. Развернуться и поехать обратно вполне реально Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автомобилисты стоят в пробке уже несколько часов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кто-то умудрился поехать по трассе на такси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прогнозов, когда будет решена проблема пока нет. Дорожники просят водителей быть предельно внимательными на дороге, а в идеале — отказаться от поездок.

Как уточнили в ГИБДД по Челябинской области, со вчерашнего вечера 55 экипажей работают в усиленном режиме. Они организовывают реверсное движение, помогают проехать фарам. Удалось разгрузить дороги в районе Юрюзани, перевала и Аши.

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