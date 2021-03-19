С Wi-Fi и USB: Алексей Текслер рассказал, какие трамваи купят для Челябинска

К концу года власти обещают несколько десятков новых вагонов Фото: Андрей АБРАМОВ

Трамвайный парк в Челябинске ждут большие перемены. О планах на 2021 год поделился губернатор региона Алексей Текслер в большом интервью на радио «Комсомольская правда — Челябинск». Он рассказал, что в городе появится 31 новый трамвай с Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Внутри вагонов будут располагаться кондиционеры, которые будут поддерживать температуру летом и зимой. Их также оснастят Wi-Fi, USB и обычными розетками, появится возможность ручного открывания дверей, чтобы сохранять тепло и не открывать их, если нет пассажиров.

— Продолжаем модернизацию трамвайных перевозок. Их общая доля падала, но теперь будет повышаться. Начинаем ремонтировать пути, контактную сеть, остановки, особенно опасные, которые находятся в центре дорог, менять автопарк, — добавил Текслер

Действительно, без замены инфраструктуры никак. Нельзя ставить новые вагоны на разбитые рельсы. Ранее замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров рассказывал о выделении 150-200 млн на ремонт трамвайных путей.

— Это позволит отремонтировать два проблемных участка: на Цвиллинга от Тимирязева до вокзала и на Первой пятилетки от депо до Горького. Ищем дополнительное финансирование, чтобы отремонтировать трамвайный узел на выезде из депо. Там много стрелок, много перемычек, — прокомментировал Александр Егоров. — Долгое время стрелочные переводы обогревалось. Часть поломались, часть выключена специально, потому что много тратят электроэнергии.

Также он отметил, что разобраться со снегоочистителями. Ведь, если трамвайные пути снова заметет, как это было в феврале, случится коллапс.

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