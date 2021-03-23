Спасение от депрессии: как город в Челябинской области будут вытаскивать из ямы

Алексей Текслер посетил градообразующее предприятие «Бакальское рудоуправление», больницу, школу искусств, Дворец культуры и котельную. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Два года назад, когда Алексей Текслер официально начал исполнять обязанности губернатора, он увидел, что в регионе есть два кризисных города — Бакал и Верхний Уфалей. И если с Верхним Уфалеем ситуация стабилизировалась благодаря привлечению инвесторов, то в Бакале все по-другому.

Проблемы с дорогами, ЖКХ, медициной, благоустройством в городе копились десятилетиями. Губернатор не просто погрузился в проблемы территории — он лично изучил причины, почему Бакал стал депрессивной территорией. Но главное — Текслер предложил развивать перспективные направления, а они у города есть.

В городе восстановят мост. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Первое и одно из самых важных решений, которое принял глава региона, — строительство моста. Этот объект инфраструктуры раньше соединял две части города — верхнюю и нижнюю. Уникальный мост в форме спирали разрушили из-за аварийного состояния, и его руины в центре города стали своеобразным символом упадка.

— Мы выделили финансирование на строительство моста — за два года объект будет построен. Он будет такой же спиралевидной формы. Я считаю, это очень важно для развития города, — отметил Алексей Текслер.

В Бакале будут проводить операции на глазах для жителей соседних городов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новое оборудование уже закупили. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кроме этого, глава региона провел совещание с руководством БРУ. Предприятие давно не формирует прибыль, и число сотрудников сокращается. Если раньше БРУ участвовало в жизни города, то сейчас у рудоуправления нет возможности вкладывать в социальную сферу. Но ситуация в ближайшее время может измениться: до конца мая будет реализован инвестпроект — обогатительная фабрика.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Отдельно Алексей Текслер остановился на проблемах ЖКХ. Бакал занимает одно из первых мест по долгам за коммунальные услуги. Так, только за тепло население не выплатило 181 млн рублей. Глава региона поручил усилить работу властей в этом направлении и разъяснять жителям города, насколько важно оплачивать услуги ЖКХ.

Губернатор также лично пообщался с новым владельцем котельных в Бакале — в марте все объекты купила ООО «Нефтехимавтоматика-С», зарегистрированная в Омске. Представитель компании заверил, что они настроены серьезно и фирма планирует вложить в новые сети 350 млн рублей.

— У нас в Челябинской области не будет депрессивных территорий. Региональная власть и бизнес будут совместно работать над этой задачей. Комплексно мы посмотрели на проблемы Бакала, и могу сказать, что все они решаемы. Уверен, что мой приезд даст импульс развитию территории, чтобы в ближайшее время все разговоры про депрессивность территории ушли в прошлое, — заключил Алексей Текслер.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Губернатор пообщался и с жителями города, которые пожаловались на отвратительный ремонт водовода в частном секторе. Еще осенью рабочие раскопали улицу, чтобы проложить трубы. Ямы были такие, что жители несколько недель не могли даже выйти из дома: вместо дороги — обрыв. А теперь новый водовод начал лопаться. Сразу же после визита губернатора местные власти взялись за работу над ошибками под контролем областной комиссии.

Несколько лет жители просили решить проблемы с водой, но после некачественного ремонта стало еще хуже. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Точки роста для Бакала:

• Власти построят мост за 400 млн рублей — контракт разыграют в апреле, строительство начнется в мае.

• В больнице открылся новый офтальмологический кабинет, где уже проводят операции на хрусталике глаза. Сюда из близлежащих городов планируют направлять пациентов с катарактой.

• Новый инвестпроект «Бакальского рудоуправления» = предприятие запускает обогатительную фабрику и масштабные горные работы.

• БРУ обязуется отремонтировать Дворец культуры.

• В городе построят спортивный комплекс — проект пока разрабатывают.

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