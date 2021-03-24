Что может случиться через 3 дня после укуса клеща: челябинцев предупреждают о мерах безопасности на природе

Как поступать с клещами в случае нападения Фото: Мария ЛЕНЦ

В сезон активности клещей этих маленьких кровососов легко не заметить на своем теле или одежде. Часто их укусы безболезненны, поэтому долго не дают о себе знать. Но уже сразу клещ может заразить вас опасным заболеванием. У пострадавшего человека есть 72 часа.

Медлить не стоит, как и пытаться самим оказать себе помощь. Лучше сразу обратиться в медицинское учреждение. Там «преступника» правильно обезвредят и отправят на исследование клещевых инфекций, распространенных в регионе.

— Если же они подтвердятся, вас успеют спасти от клещевого энцефалита, поставив вакцину иммуноглобулина и подобрав необходимое лечение, — рассказал заведующий отделением скорой медпомощи клиники «Источник» Дмитрий Карпачев за круглым столом в «Комсомольской правде».

Что делать при укусе клеща. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Чаще всего назначается препарат Доксициклин или импортный Юнидокс. У детей, в зависимости от возрастной категории, свои препараты пенициллинового ряда, либо макролиды назначаются. Также в течение месяца нужно наблюдать за укусом на предмет красноты, чтобы не было болезни Лайма (опасное инфекционное трансмиссивное заболевание острого или хронического течения, вызываемое бактериями рода Borrelia, которые поражают кожу, суставы, сердце и нервную систему Прим. ред.), — добавляет врач.

Более трепетно к себе и здоровью своих детей относятся женщины. Они чаще всего и обращаются в больницу, если их вдруг укусил клещ. Мужчины могут вообще никак не отреагировать на кровососущего, а зря, говорят специалисты. Присоседившийся клещ моментально впрыскивает вирус. Поэтому, если клещика удалить самостоятельно, нельзя быть до конца уверенным, что инфекция не попала в кровь.

Нераспознанное на ранних стадиях заболевание может привести к поражению центральной и периферической нервной системы. Этиотропного лечения у клещевых инфекций нет, а симптомы можно спутать с обычной простудой.

— Начинается все с повышения температуры, ломоты, недомогания — не очень таких специфичных симптомов. А закончиться может очень тяжелыми меннингоэнцефалитами и даже с потерей психологической функции. То есть люди попадают в психиатрические больницы и заканчивается жизнь очень плачевно, — поделилась заведующий эпидемиологической службой ГКБ №1 г. Челябинск Наталья Уральшина.

Встреча с клещом бьет не только по здоровью, но и по кошельку. Ежегодно все больше жителей Южного Урала стараются застраховать себя от трат на лечение клещевого энцефалита.

Что дает страховой полис, если укусил клещ. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Директор ДМС ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» Елена Дзюбина рассказала, что в прошлом году их компания выплатила больше 42 миллионов по программе «Антиклещ». Страховой полис — удачное вложение, учитывая, какую сумму можно потратить после встречи с клещом.

— Самый дорогой полис стоит 330 рублей. Исследование на четыре клещевые инфекции стоит 1750 — 2000 рублей в зависимости от клиники. Ампула иммуноглобулина стоит минимум 700 рублей. 1 ампула ставится на 10 килограммов человека. В среднем, нужно 7-8 ампул. Если умножить эту сумму, то перевалит за 5000 рублей. Если посчитать со всеми обработками, осмотрами врача, повторными наблюдениями, исследование крови, кстати, через 14 дней после укуса нужно делать, чтобы посмотреть, не прогрессирует ли заболевание Лайма. В общей сложности, процедура обходится 10-12 тысяч рублей, в зависимости от того, в какую клинику обращаться»

Страховой полис действует по всей стране и многих он часто выручает. Специалисты прогнозируют, что если спадет волна пандемии, то летом многие южноуральцы отправятся на отдых на Алтай или в Сибирь. Можно запастись различными репеллентами. Но главное помнить, что единственная возможность предупредить заболевание — это вакцинация от клещей. В Челябинска уже началась прививочная кампания.

Есть несколько схем вакцинации. По правилам первую вакцину лучше ставить осенью, вторую — весной и последнюю через 9 месяцев. Также существует экстренная схема, когда между первой и второй вакцинацией всего неделя, и уже через 21 день можно поставить третью. Но эффективна она станет через 14 дней с момента последней инъекции.

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