Что известно о водителе Nissan, сбившем насмерть женщину на переходе в Челябинске

55-летняя женщина погибла на месте. Фото: achnov/vk.com

Жители Челябинска обсуждают резонансное ДТП, произошедшее улице 60 лет Октября. Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали как внедорожник Nissan Terrano на переходе сбил женщину, протащил ее на капоте и, не сбавляя скорости, поехал дальше. 55-летняя женщина погибла на месте. Лихача удалось остановить, благодаря усилиям сотрудников ГИБДД. Очевидцы говорят: водитель был пьян в стельку.

Гособвинение потребовало поместить водителя, Евгения Стюрина в СИЗО. Но Центральный районный суд встал на сторону защиты и отправил лихача под домашний арест. Прокуратура Челябинска уже заявила о намерении обжаловать это решение, заявив, что меры пресечения несправедлива и «не соответствует обстоятельствам совершенного преступления».

КТО УХАЖИВАЕТ ЗА БОЛЬНОЙ МАМОЙ?

Что известно о Евгении Стюрине? Ему 37 лет. На суде он заявил, что ухаживает за больной матерью, а еще платит алименты на дочь. Работает автослесарем.

Но прокуратура уже ставит под сомнение некоторые заявления Стюрина.

— Все было сказано голословно, без подтверждающих документов. Суд поверил обвиняемому лицу. В ходе расследования дела установлено, что по адресу, указанному как место проживания, проживает его мама. В суд были представлены документы о ее состоянии здоровья, датированные 2018 годом. Неизвестно, какой у нее диагноз сейчас. Буквально сегодня опрошены соседи. Они заявили, что мужчина злоупотребляет спиртными напитками. Уход за матерью осуществляет его супруга. Фактически он ввел суд в заблуждение, — рассказал КП-Челябинск помощник прокурора Челябинска Илья Медведев.

Также планируется опросить первую жену Евгения Стюрина, которая воспитывает их несовершеннолетнюю дочь. Предстоит выяснить, действительно ли он платит алименты.

МОЖЕТ СБЕЖАТЬ

Дата апелляции будет известна в ближайшее время.

— Проект апелляционного постановления уже подготовлен, он находится на согласовании руководителя. Основу будут составлять те материалы, которые были представлены в суде первой инстанции, обстоятельства совершенного преступления. Также есть основания полагать, что обвиняемый может скрыться. После совершения наезда на пешехода он покинул место ДТП. Это может свидетельствовать о том, что он, предчувствуя тяжесть совершенного преступления и последующего наказания, может скрыться от органов правосудия, чем затруднить дальнейшее производство, — добавил Илья Медведев.

ПОД СУД НЕ ВПЕРВОЙ

Кстати, человек с такими же инициалами — Е. В. Стюрин — 20 января 2017 года был привлечен к ответственности за пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования. Мировой судья судебного участка №2 Металлургического района лишил его водительских прав 1,5 года и назначил штраф 30 тыс. рублей. Не исключено, что речь идет об одном и том же человеке.

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