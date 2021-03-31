Прокуратура обжалует решение суда, отправившего под домашний арест виновника смертельного ДТП

После ДТП машину увезли на эвакуаторе. Фото: читатель КП

Прокуратура намерена обжаловать решение Центрального районного суда Челябинска, отправившего под домашний арест 37-летнего водителя Nissan после смертельного ДТП. Гособвинение считает меру несправедливой и намерена добиться помещения мужчины в СИЗО.

— В настоящее время прокуратурой Челябинска решается вопрос об обжаловании постановления суда в связи с несправедливостью избранной меры пресечения и ее несоответствием обстоятельствам совершенного преступления, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

ДТП, о котором идет речь, произошло 29 марта в 17:30 на улице 60 лет Октября в Челябинске. 55-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, и ее сбил внедорожник Nissan. Пострадавшая скончалась на месте. Водитель после аварии попытался скрыться, но его задержали сотрудники ГИБДД. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.

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