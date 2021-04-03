Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 4 апреля 2021: поиск лекарств и прививки в ТРК

Ежедневно в Челябинской области делают несколько тысяч тестов на ковид Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев. А пока челябинские ученые ищут эффективные лекарства от заразы, лучшая защита — вакцинация. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 апреля 2021 г.

За прошедшие сутки диагноз подтвердили у 125 человек, всего с начала пандемии заболели 57 026 южноуральцев. Из них 51 129 (+201) выздоровели.

Не удалось спасти 2 374. За сутки скончались девять человек: от COVID-19 — семь, от других причин — два человека.

Инфографика: Коронавирус74.рф

ВАКЦИНАЦИЯ И ТЕСТЫ

Сегодня продолжится вакцинация от коронавируса в ТРК Челябинска, Миасса и Магнитогорска. Если вы собираетесь в эти выходные за покупками и не прочь вакцинироваться, не забудьте захватить с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Адреса и график работы площадок тут.

В Златоусте, Кыштыме и Южноуральске можно сдать бесплатный ПЦР-тест. Рассказываем, куда и во сколько приходить. Отметим, что в Челябинске перестали проверять на ковит. И вот как это объяснил минздрав.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

ЛЕКАРСТВА ИЗ ДРОЖЖЕЙ И ГРИБОВ

Челябинские ученые совместно с коллегами из Бразилии, Индии и ЮАР получили грант БРИКС в размере 10 млн рублей на поиск препаратов от коронавируса. Они протестируют эффективность уже известных лекарств, оценят возможности применения концентрированных природных веществ, а затем предложат более эффективные препараты.

Первая часть проекта — изучение лекарственных средств из мировой базы данных уже используемых в медицинской практике веществ. Этим занимаются индийские и бразильские ученые. Вторая часть — исследование природных веществ, выделяемых из грибов и дрожжей. Считается, что они могут бороться с вирусами, но в малых дозах не оказывают должного влияния.

— Поиск лекарства от коронавируса остается главной медицинской проблемой последнего года. Ученые создают препараты, способные бороться с инфекцией, или ищут лекарства с подходящими свойствами среди уже известных и широко применяющихся. Второй способ предпочтительнее, потому что дает максимально быстрый результат. На тестирование разработанных лекарств может потребоваться несколько лет, ведь помимо положительного эффекта на организм необходимо отследить побочные эффекты. По словам ученых, проявляться такие последствия могут даже спустя десятилетия, — объяснили в пресс-службе ЮУрГУ.

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