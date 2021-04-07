Полгода только плел детали: челябинский умелец создал блестящий портрет Гагарина

Модель ракеты получилась в масштабе 1:43, а портрет размером 80 на 90 см. Фото: Валентина ВАГАНОВА

К юбилею первого полета человека в космос известный челябинский прикладник Алексей Веретнов создал панно с Юрием Гагариным и модель ракеты-носителя «Восток» — той самой, которая подняла космонавта на околоземную орбиту. Модель ракеты в масштабе 1:43 Алексей соорудил из гофрированного картона, жести и пластика. На работу у него ушло 2,5 месяца.

Над панно с портретом Гагарина Алексей трудился долго. Неделя ушла только на создание рисунка. Картинку он взял из японского кроссворда-раскраски. А мама-художник помогла с эскизом.

Панно выполнено из нескольких тысяч деталей. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Полгода Алексей плел заготовки для панно. Детали складывал из оберточной бумаги. Понадобилось два рулона каждого цвета длиной по 10 метров. За работу умелец брался при любой свободной минутке. И даже плел полоски в общественном транспорте. Затем четыре месяца у мастера ушло на соединений частей в единую картину. Сшивалось панно нитками.

— Размер вышел 80 на 90 см. В одном таком коврике может быть от 5 до 15 тысяч деталей, — рассказал Алексей корреспонденту КП-Челябинск.

Издалека и не поймешь, что картина из обычной фольги, а не мозаики.

Из множества таких «косичек» и сделано панно. Фото: Валентина ВАГАНОВА

У картонной ракеты снимается головной обтекатель, а также извлекается космический корабль. В иллюминаторе даже можно разглядеть фигурку космонавта. Ее Алексей приобрел в магазине игрушек.

Космический корабль с космонавтом внутри. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Алексей еще сделал фигуру с серпом и молотом, на которую помещает космический корабль из ракеты. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сопла сделаны из маленьких крышек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Со своими работами Алексей будет участвовать в городском фестивале творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного».

Алексей Веретнов уже много лет создает оригинальные работы, используя самый разнообразный материал. В его коллекции есть и предметы из бисера, и коврики из крышек, и даже архитектурные сооружения. Например, колокольня при Спасо-Преображенском соборе и макет челябинской «хрущевки». Кроме того, Алексей фотографирует, в позапрошлом году он выпустил серию фотографий «Челябинск в Зазеркалье».

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