Ракета «Восток» взлетела из Челябинска: «Комсомолка» устроила символичный запуск

Космический корабль взмыл в небо в 11.07 (9.07 по мск). В это же время полетел в космос Гагарин. Фото: Кирилл САДЫКОВ

12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому времени произошло величайшее событие в мире — стартовал космический корабль «Восток», пилотируемый Юрием Гагариным. Медиагруппа «Комсомольская правда» — Челябинск» решила отпраздновать 60-летие победы над земным притяжением запуском своего «Востока».

Специально для акции ракетомоделисты Регионального центра технического творчества создали макет легендарного космического корабля. И в 11.07 (9.07 по мск) он взмыл в небо.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Космодром» «Комсомолка» развернула под Челябинском, на территории event-парк «Локация». Запуск полуметровой ракеты контролировали около десятка специалистов — это ракетомоделисты и сотрудники МЧС. А всего на площадке было около 20 человек, стремящихся запечатлеть долисекундное событие. Согласитесь, большая команда ради запуска маленькой ракеты. А какие силы стоят за запуском настоящих космических аппаратов! Хотя, по большому счету, из таких любительских запусков и начинается большой путь в космонавтику, из юных ракетомоделистов и рождаются конструкторы, инженеры.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Когда дети к нам приходят, первое, что мы им предлагаем — нарисовать рисунок космоса, авиации и т.д. И смотрим, с каким отношением ребенок подошел к этому заданию, если рисунок с любовью сделан, значит, на это надо обратить особое внимание, — говорит педагог, ракетомоделист Александр Щуров.

По его словам, сейчас не так много детей интересуются космосом, но те, что интересуются, поступают на аэрокосмические факультеты и конструируют ракеты.

Модель «Востока-1» сделал своими руками восьмиклассник Максим Латкин. Авиаракетомодельным спортом он занимается уже пять лет. Максим стал членом сборной Челябинской области и представит Южный Урал на чемпионате России по авиамоделированию.

Создатель ракеты Максим Латкин. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Ракета состоит из бумаги, внутри два парашюта, на них она будет спускаться. В небо ракета поднимается за счет работы двигателя, — рассказывает о своем корабле Максим.

Перед запуском «Востока» ракетомоделисты отправили в небо тестовую ракету. Кнопку на пульте нажала директор Челябинского филиала «Комсомольской правды».

— Белка и Стрелка полетели, — пошутили участники акции.

Тестовый запуск. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Все сработало! Можно запускать «Восток». Фото: Кирилл САДЫКОВ

Модель ракеты, которая подняла Гагарина в Космос, запустил космонавт. Скафандр предоставил ТРК «Космос». На днях комплекс отпраздновал свой День рождения. ТРК открылся 10 апреля, перед Днем космонавтики.

Пошли спецэффекты... Фото: Кирилл САДЫКОВ

Обратный отсчет, космонавт готовится нажать кнопку... Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пуск! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Поехали!

На запуск «Комсомолка» пригласила гостей, связанных с важной датой: школьника Артемия Плетнева, которому 12 апреля исполнилось 11 лет, и генерального директора типографии «Прайм Принт» (здесь печатается «Комсомолка») Юрия Лифанова, которого назвали в честь первого космонавта.

Артемию сегодня исполнилось 11 лет. Лучший подарок на День рождения - запуск ракеты! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Также акцию поддержали популярное сообщество автомобилистов majorka.chel. Автомобилисты устраивают гонки на закрытых загородных трассах, где разгоняют свои легковые «ракеты» до высоких скоростей.

На борту космических кораблей летали не только мужчины, но и женщины. Наш космонавт сегодня тоже - представительница прекрасного пола. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Делимся с вами видео запуска модели ракеты «Восток». Включайте на полный экран и наслаждайтесь просмотром! С Днем космонавтики!

СПРАВКА «КП»

Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад, 12 апреля 1961 года. Он длился 108 минут. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин, совершила оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.

КСТАТИ

О жизни и полете Юрия Гагарина — в книге «Комсомольской правды» — «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было». Приобрести ее можно на сайте издательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы живем с «открытой» датой»: космонавт Дмитрий Петелин о подготовке к полетам, многолетних ожиданиях и челябинской прописке

Дмитрий Петелин дал интервью «Комсомольской правде-Челябинск» (подробнее)

Семь мест в Челябинске, где можно прикоснуться к космосу

И это не только метеорит, хотя он тут тоже есть (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru