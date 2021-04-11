Семь мест в Челябинске, где можно прикоснуться к космосу

Космос ближе, чем кажется. Фото в коллаже: Кирилл Садыков, Алексей Булатов, Государственный исторический музей Южного Урала

Британский астроном Фред Хойл говорил, что космос от нас не так далеко, как кажется — всего в часе езды, если ваша машина способна ехать вверх. Но не отчаивайтесь, если под вашими окнами припаркован не космический корабль. В Челябинске есть места, где можно прикоснуться к космосу. Причем, находятся они совсем недалеко.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Пожалуй, это место №1, где можно почувствовать энергию космоса. Потому что тут хранится метеорит, который в феврале отметил свой восьмой год жизни на Земле. В краеведческом музее можно даже купить кусочек болида. Как положено, с сертификатами подлинности. Стоимость самого маленького кусочка — 195 рублей, самого большего, весом 14,1 грамм — 25 тысяч рублей.

В День рождения метеорита посетителям разрешают прикоснуться к нему или к его фрагменту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В музее к празднику развернулись две космические выставки «Космическая одиссея» и «Время первых». Здесь можно увидеть настоящую капсулу космического корабля! Также здесь представлены макет первого искусственного спутника Земли, имитация лунного грунта, скафандр космонавта «Сокол», двигатели ракет и космических кораблей, макеты ракет-носителей и множество других экспонатов.

ЗАПРАВКА ДЛЯ НЛО

На улице Северный Луч есть оригинальный заправочный комплекс — в виде летающей тарелки. Космическому кораблю уже больше 10 лет, он то ли заправляется, то ли наоборот привез межгалактического топлива. Кассы тут тоже креативные — будто лицо инопланетянина: окна — глаза, дверь — нос, на голове — шлем. За неординарность место любят фотографы, например, в прошлом году челябинскому фотографу Ольге Келлер снимок с заправки в стиле «Люди в черном» принес денежный приз.

Заправка для НЛО находится по адресу Северный Луч, 2Ж. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ПАМЯТНИК ГАГАРИНУ

В новом сквере имени Юрия Гагарина в Ленинском районе прошлым летом установили бюст на гранитном постаменте в честь первого покорителя космоса. Памятник находится неподалеку от дома №41 по улице Гагарина. Сделать сквер тематическим решили сами жители, высказав свое мнение на портале «Активный житель 74».

Памятник находится неподалеку от дома №41 по улице Гагарина. Фото: Кирилл САДЫКОВ

МОЗАИКА С ГАГАРИНЫМ

Ленинский район связан с Гагариным не только названием главной улицы и сквером. На стене политехникума (Гагарина, 7) размещено знаменитое панно «Завоевание космоса». 17 апреля ему исполнится 45 лет. Автор монументальной работы челябинский художник Владимир Мишин. Панно занимает 252 кв. м — весь торец трехэтажного корпуса. Своей работой автор попытался отразить, что завоевание космоса — это не только полет к звездам, но и огромная подготовительная работа: ученых, инженеров, техников, конструкторов и других специалистов. И, конечно, самого космонавта, который отправляется в это опасное путешествие. Панно «Завоевание космоса» внесено в перечень памятников истории и культуры регионального значения.

17 апреля панно исполнится 45 лет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ПАРК ИМ. ТЕРЕШКОВОЙ

После ремонта место отдыха стало настоящим космопарком. Здесь много космических объектов: сад планет, стела «Космонавт», скульптуры Белки и Стрелки, скандальный памятник самой первой женщине космонавту. Последний до сих пор подвергается критике, в народе его прозвали скульптурой «беременной» Терешковой. А недавно его окрестили сестрой нововоронежской Аленки.

Стела «Космонавт» в парке им. Терешковой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Белка и Стрелка. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Памятник первой женщине космонавту. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ОБСЕРВАТОРИЯ

Астрокомплекс ЮУрГГПУ начал свою работу в 1988 году, он включен в каталог астрономических учреждений России. С начала 90-х годов и по сей день является единственным центром по просвещению астрономических знаний. Обладает стационарным телескопом «Кудэ-рефрактор», единственным на Южном Урале.

Сегодня астрокомплекс принимает на своей площадке учащихся школ, колледжей, вузов, жителей и гостей Челябинска и области. Чтобы посетить мероприятия, необходима предварительная запись по телефону 8 (351) 216-56-93 или в группе ВКонтакте «Астрокомплекс ЮУрГГПУ». Экскурсии платные, стоимость можно узнать по указанным контактам.

Фото: Астрокомплекс ЮУрГГПУ

ГРАФФИТИ В ОФИСЕ «КОМСОМОЛКИ»

Прикоснуться к космосу можно и в редакции «Комсомольской правды». К юбилею полета человека в космос лестницу, ведущую в редакцию, мы решили украсить портретом Юрия Гагарина. Граффити в уникальной точечной технике для нас сделал известный челябинский райтер Тимур Абдуллаев. Получилось очень стильно, приходите в гости, посмотреть, оценить и поделиться новостями!

Еще один портрет первого космонавта Тимур нарисовал в микрорайоне «Парковый-2».

Автор граффити - Тимур Абдуллаев. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Рисунок выполнен в уникальной точечной технике. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Граффити украсило трансформаторную будку. Фото: Тимур Абдуллаев

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