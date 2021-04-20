800 километров: В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ

В Челябинске начался сезон дорожных работ. Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта.

— Сезон только стартовал, и на Южном Урале введена временная мера ограничения движения большегрузов. Зачем она нужна?

— Мы ввели ограничение с 12 апреля, чтобы сохранить дорожное полотно. Наши дороги выходят из зимы, переходят в новый режим. Полотно, как губка, впитывает в себя влагу, потому есть риск разрушения слоев. Они должны просохнуть, для чего проводятся мероприятия по отводу воды. Приказ об ограничении движения большегрузов опубликован на сайте министерства.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев - гость радио "Комсомольская правда". Фото: Василий ВОРОНИН

В этом году в южных и горнозаводских территориях выпало огромное количество снега. Потому и воды много. Нужно время на приведение дорог в нормативное состояние.

В прошлом году, кстати, из-за пандемии мы не вводили ограничений — дали людям некое послабление. Но поскольку эффект от меры есть, мы к ней вернулись.

Замечу, что ограничения не накладываются на направления, отвечающие за жизнеобеспечение — доставку продуктов питания, лекарственных препаратов, топлива и пр. — все это поступает в привычном режиме. Ограничение касается тяжеловесных грузов. Но есть приписка: разрешение на транспортировку можно оформить в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Федеральное дорожное агентство на своих трассах сезонных ограничений не вводит — наши коллеги всегда на шаг впереди и для нас являются примером. И мы на объездной дороге вокруг Челябинска не вводим ограничения, даем возможность транзитному транспорту обойти большой город и выехать на то или иное нужное направление.

Сезонное ограничение обычно вводится на месяц. Возможно, мы снимем его раньше, если весна будет дружной, и теплая погода установится окончательно.

Введенная мера касается автомобилей с нагрузкой на ось от 6 тн. Как правило, речь идет о транспортировке неделимого груза. Например, турбины электростанции.

Оформить разрешение можно в министерстве. Тел. (351) 237-82-54.

КАК БОРОТЬСЯ С ПЕРЕЛИВАМИ

— Начался паводок, и порой вешние воды переливаются через дороги.

— Да, это сезонное явление. Есть такие точки на карте, где вода весной ищет себе путь. Например, 15 апреля ночью из-за обильного таяния снега подтопление образовалось на дороге Первуха — Меседа — Тюлюк.

Специалисты Миндортранса контролировали ситуацию вместе с сотрудниками ГИБДД и МЧС. Загодя мы с главой Тюлюкского сельского поселения обследовали дорогу: есть дефекты щебеночного покрытия. Было решено выполнить профилировку с добавлением нового материала. Сейчас профиль дороги восстановлен, ситуация на дороге в Тюлюк улучшилась — вода спала, и теперь до села можно проехать на автомобиле.

Ликвидация переливов на дороге. Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Из года в год мы мониторим участки, где возникают переливы, строим коммуникации для отвода вешних вод. Так, на юге Челябинской области мы планируем построить мостовое сооружение, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос.

Точки подтопления дорог меняются, в зависимости от того, где снега выпадет больше, в зависимости от температурного режима. Как правило, перелив — это слой воды толщиной от 5 до 8 см и шириной до 10 м. Конечно, бывают и другие случаи, как приведенный выше пример.

В случае перелива на дороге мы выставляем ограничительные знаки, осуществляем сброс воды. Конечно, хочется эти точки закрыть. Сразу решить эту задачу невозможно, но, зная, где случится тот или иной перелив, эту ситуацию мы исправляем.

— Мост, о котором вы упомянули, где появится?

— Село Горное Карталинского муниципального района. Небольшое мостовое сооружение, снимет эту проблему раз и навсегда.

ТРАССА, КОТОРУЮ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ

— Если немного «отмотать» новостную ленту назад, нельзя не сказать о Днях Челябинской области в Совете Федерации. Делегацию региона возглавил губернатор Алексей Текслер. На заседаниях всех комитетов Совфеда обсуждались важные для региона вопросы. Подводя итоги работы, Алексей Текслер отметил, что она была продуктивной и высокорезультативной. Когда обсуждали дорожное строительство в регионе, речь зашла о развитии трассы М5 на западе Челябинской области. Губернатор выступил с предложением ускорить сроки ее реконструкции. В документах указан 2028 год. Как подчеркнул губернатор, от трассы зависит социально-экономическое развитие Челябинской области и восьми прилегающих регионов. Скажите, сдвинуть сроки реконструкции реально?

— Я думаю, реально. В итоговый документ Совета Федерации этот вопрос вошел. Мы знаем, как сложна дорога в горнозаводской зоне. И многое в плане формирования и корректировки планов сделано, и Алексей Леонидович принимает большое участие в решении важного вопроса. Трасса М5 — главная артерия, которая связывает Урал с Центральной Россией.

Работы в части увеличения полос можно проводить как в рамках реконструкции, так и рамках капитального ремонта.

Нам нужно, чтобы в каждом направлении было по две полосы. С таким предложением губернатор выступил на заседании профильного комитета в Совфеде — по сдвижке срока влево, как это модно сейчас говорить.

Важна тема - на контроле губернатора. Алексей Текслер сам инспектирует объекты ремонта улично-дорожной сети. Фото: gubernator74.ru

Членам Совета Федерации, участникам заседания комитета губернатор сообщил, что самый сложный участок М5 расположен в горной местности, есть несколько перевалов, движение на которых встает в заторах после снегопадов или дождей.

Рекреационный потенциал горнозаводской зоны региона огромен. В том направлении расположены динамично развивающиеся горнолыжные курорты — в Кусе, Аше, Миассе. Есть национальные парки — Зюраткуль, Зигальга, Таганай. Если трассу расширить, доступность курортов вырастет. Трасса ускорит развитие этой части области.

Текущая ситуация такова: до Миасса предстоит сделать еще 10 км — в четыре полосы. Сейчас идет работа над проектно-сметной документацией, строительство начнется в 2022 г.

Если идти от границы с Республикой Башкортостан, то там заключены государственные контракты по строительству 44-километрового участка трассы в обход города Сим от поворота на Ашу до съезда на Кропачево. Контракт рассчитан до ноября 2024 г.

Но есть еще участок в 180 км с перспективой планирования до 2028 г. Однако ждать этого срока еще семь лет. По данному участку Росавтодором доведены средства на проектирование. Есть надежда в 2021-22 гг проектирование завершить, с тем чтобы с 2022 г поэтапно войти в работу.

В заседании профильного комитета принимали участие заместитель руководителя Росавтодора, и с предложениями губернатора они согласились.

Реконструированная и расширенная до четырех полос на всем протяжении трасса даст мультипликативный эффект для развития региона. Челябинская области заслуживает современную безопасную трассу.

ЗАЩИЩЕННАЯ СТАТЬЯ БЮДЖЕТА

— И вот мы подошли к теме реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в 2021 году в Челябинске и Магнитогорске. Губернатор заявлял, что в этом году будет отремонтировано минимум 750 км. Но глава региона ставит задачу отремонтировать больше - до 800 км дорог — по всем программам и проектам.

— Как отмечал губернатор, ремонт и строительство дорог — защищенная статья бюджета. Несмотря на все сложности с казной, его размер сохранен — 20 млрд. руб. И объемы ремонта и строительства тоже сохранены: в прошлом году мы отремонтировали более 800 км.

Плюс, в этом году у нас появляется капиталоемкий объект — реконструируемый Ленинградский мост в Челябинске. Цена вопроса — почти миллиард рублей. Работы начнутся в мае, и главой региона поставлена задача — открыть переправу в июле 2022 г.

Из заявленных губернатором 800 км 380 км будут отремонтированы в Челябинске и Магнитогорске в рамках национального проекта. Есть и ремонт региональных дорог. Например, мы работаем на дороге Челябинск — Октябрьское Октябрьского района. В этом году будет отремонтирован участок в 16,2 км. Дорога Челябинск — Октябрьское приводится в нормативное состояние поэтапно уже в течение нескольких лет.

Работаем мы на дорогах Аргаяш — Кулуево, у Шагола, на Красном поле и пр. Все это основные транспортные магистрали, выводящие транспорт из большого города. Цена вопроса — 5,7 млрд. руб. Кроме того, будут построены два автоматических пункта весового контроля.

По поручению губернатора мы заключаем контракты с подрядчиками минимум на три года, чтобы исполнители несли ответственность за свою работу. Поставленные главой региона задачи мы выполним.

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