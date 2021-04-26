Экс-мэр из Челябинской области передумал участвовать в выборах и выдвижение атомного промышленника

За бывшим мэром Златоуста Вячеславом Жилиным тянется длинный шлейф из скандалов. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре, но в анонимных телеграм-каналах уже начали появляться провокационные заметки о кандидатах и будущих участников. Как и обычно, самыми «очерняемыми» стали действующие депутаты ГД Владимир Бурматов и Андрей Барышев. Редакция КП-Челябинск подготовила для вас самые интересные и громкие политические новости.

Скандально известный экс-мэр Златоуста передумал идти на выборы

Слухи о том, что бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин будет выдвигаться в Госдуму от «Справедливой России — За Правду» начали ходить еще несколько месяцев назад. Утверждалось, что партия вот-вот должна согласовать его кандидатуру. Да и сам Жилин говорил в начале апреля о своей готовности к участию.

Но спустя три недели экс-мэр Златоуста резко поменял свое решение и заявил, что не намерен участвовать в выборах в Госдуму. Причиной такого решения, по его словам, стала «упущенная возможность» вовремя развернуть свою кампанию.

— Окончательное решение по нашему округу слишком затянулось, собственно, оно отсутствует до сих пор. И сегодня время для возможности и участия, а главное - эффективной выборной кампании в силу отсутствия этого решения, по моему мнению, упущено. Блицкриг в последний месяц здесь не сработает. Поэтому решение мною принято, и я его довёл до федерального уровня – в этой выборной кампании не участвовать, — написал Жилин на своей личной странице во «ВКонтакте».

Хотя Жилин и заявил, что отказ принимать участие в выборах было его личной инициативой, однако не стоит исключать тот факт, что это могло быть решением самой партии. Дело в том, что бывший мэр не раз оказывался в центре скандалов, и вышедшая недавно в свет программа на Первом канале про «Адский дом» в Златоусте как раз и могла подлить масла в огонь. Вероятнее всего, партия посчитала, что не стоит выдвигать такого проблемного кандидата, который может стать легкой мишенью для оппонентов.

Вячеслав Жилин занимал пост мэра Златоуста с 2012 по 2019 год. Он ушел со своего поста по требованию губернатора Алексея Текслера после серии скандалов. Затем Жилин покинул «Единую Россию», а в 2020 переизбрался в местные депутаты от партии «За правду!». Сейчас он состоит в рядах эсеров.

Партия «Новые люди» выдвинула на выборы в Госдуму атомного промышленника

Партия «Новые люди» определилась с основным кандидатом, который представит их на выборах в Госдуму в Челябинской области. Им стал промышленник Игорь Важенин, специализирующийся на изготовлении оборудования для атомной энергетики. Говоря о своем выдвижении, кандидат заявил, что устал «смотреть на старых политиков, которые десятилетиями сидят в Госдуме и не могут ничего изменить к лучшему».

Игорь Важенин. Фото: предоставлено партией «Новые люди»

В случае победы на выборах Важенин собирается решить проблему экологии как на региональном уровне, так и федеральном уровне. Для этого, по его словам, нужно стимулировать предприятия, которые ограничивают количество вредных веществ в атмосферу.

Директор челябинского камерного театра решил стать депутатом Госдумы

Все больше известных людей заявляются на праймериз партии «Единой России» в Челябинской области. На прошлой неделе документы на участие подал директор камерного театра Илья Коломейский.

— Говоря о своем решении попробовать себя в выборной деятельности, директор театра отметил, что оно продиктовано желанием привлечь больше партийных ресурсов на благо культуры, — сообщили в пресс-службе челябинского реготделения партии «Единой России».

Илья Коломейский. Фото: chelyabinsk.er.ru

Регистрация кандидатов на праймериз будет продолжаться до 29 апреля, с 24 по 30 мая пройдет электронное внутрипартийное голосование. Победа в нём станет своеобразным пропуском на выборах в Государственную Думу при поддержке «Единой России».

Таковы последние новости о политике за прошедшую неделю.

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