Депутата из Челябинской области обозвали бумажкой на Первом канале и риски Текслера из-за «Единой России»

У губернатора Алексея Текслера прибавится много забот из-за его назначения на пост главы реготделения партии «Единой России»

До выборов в Госдуму осталось почти полгода, а в Челябинской области уже начинают назревать крупные скандалы. В этот раз сторонники фаворита-партии «Единой России» могут оказаться в невыгодном положении. Редакция КП-Челябинск подготовила для вас самые интересные и громкие политические новости.

Челябинский депутат выдвинулся на праймериз и сразу посеял хаос

Выдвижение Ильи Мительмана на участие в праймериз «Единой России» по челябинскому одномандатному округу вызвало волну обсуждений среди осведомленных людей в политике. Ведь его прямым конкурентом становится вице-спикер регионального ЗСО Владимир Павлов. Кто победит в этом противостоянии — мнения разделилась. Политологи называют фаворитом Павлова, общественники — Мительмана.

Если судить по участию в информационной повестке, то Мительман сейчас находится впереди. Он дал громкий повод заявить о себе перед выборами, выступив против мэра Челябинска Натальи Котовой на заседании в гордуме 30 марта. И проверка на двойное гражданство, которую захотели инициировать депутаты в этот же день, даже может пойти ему на руку. Но в том случае, если ему удастся успешно выстроить образ яркого оппозиционера, действующего против власти.

Подав документы на участие в праймериз, Мительман мог спутать планы руководства «Единой России», поскольку кандидатура Павлова, по данным некоторых СМИ, уже была заранее согласована по челябинскому округу. Примечательно, что на официальном сайте реготделения партии на момент написания этой публикации новость о выдвижении Мительмана отсутствует. А это, в свою очередь, дает повод задуматься.

В златоустовском округе ожидается жесткая борьба за место в Госудуме

Олегу Колесникову достался самый конкурентный округ в регионе. Фото: личная страница в соцсетях героя публикации

Мы уже говорили ранее, что возвращение в политику депутата Вячеслава Жилина может накалить обстановку перед следующими выборами. И не ошиблись. Жилин является основным претендентом на участие в выборах в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За Правду» в златоустовском округе. А там как раз выдвигается от «Единой России» действующий депутат ГД Олег Колесников.

Противостояние за место в российском парламенте в златоустовском округе может получиться одним из самых интересных. С одной стороны Олег Колесников, у которого есть связи с главными челябинскими випами, а также деньги для развертывания масштабной кампании, а с другой — Вячеслав Жилин, имеющий влияние в Златоусте даже после ухода с поста мэра.

И, конечно же, не стоит забывать о главе челябинского реготделения партии ЛДПР Виталии Пашине, который тоже выдвигается по златоустовскому округу. У него, кстати, ранее были разногласия с Олегом Колесниковым из-за прошлых результатов выборов в Госдуму.

Экс-мэра Златоуста заставили оправдываться за «Адский дом» на Первом канале

И в аккурат перед выборами Вячеслав Жилин снова оказался в центре скандала. В прошлый понедельник, 5 апреля, он засветился в неблагоприятном ключе в шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Речь идет об общежитии в Златоусте на улице 50 лет Октября. Именно туда в 2015 году переселяли людей из аварийного жилья. Выяснилось, что условия для жизни в этом доме оказались неблагоприятными. Жильцы просили у местных властей ремонт, однако его так не получили. Как раз в тот период Жилин был мэром Златоуста, поэтому ему и пришлось отвечать за происходящее по видеосвязи.

После короткого выступления Жилину начали задавать вопросы. Однако ответить на них он не смог, потому что собеседники в студии сами же начали его перебивать — обвинили в превышении должностных полномочий и обозвали «человеком-бумажкой» за манеру постоянно ссылаться на документы и акты.

— Писал об этом не раз, говорил и повторю, чтобы было понятно тем, кто живет по договору социального найма, в том числе, в маневренном фонде. В договоре с муниципальными органами написана ваша обязанность: производить ремонт вверенного вам жилья, платить управляющей компании за содержание и текущий ремонт помещений, мест общего пользования. В этих условиях администрация не может финансировать данные виды работ. Это считается нецелевым использованием средств и наказывается уголовными делами в отношении должностных лиц, — написал Жилин на странице в соцсетях после выхода в эфир телепрограммы.

У челябинского губернатора проблемы с «Единой Россией»

После ухода с партийного поста Владимира Мякуша бразды правления реготделением партии «Единой России» передали губернатору Алексею Текслеру. Теперь успех единоросов на предстоящих выборах зависит отчасти от его действий. Но если результаты получатся неудачными, то губернатора могут тут же обвинить в некомпетентности. В середине марта «Единая Россия» уже совершила одну неудачу, когда на внеочередных выборах главы Варламовского сельского поселения над их кандидатом одержал победу самовыдвиженец. Поэтому допускать ошибок Текслеру в ближайшее время нельзя.

Выборы в Госдуму для Алексея Текслера станут серьезным испытанием. Фото: Chelyabinsk.er.ru

Кстати, на прошлой неделе реготделение партии «Единой России» объявила о перезагрузке. Губернатор решил перезапустить работу проектов, а также сделать кадровые перестановки. Первым заместителем секретаря партии переизбран вице-губернатор Анатолий Векшин. Также сохранили свои посты заместителей вице-губернатор Станислав Мошаров и вице-спикер Заксобрания Олег Голиков. Новыми партийными замами Алексея Текслера стали первый вице-спикер Законодательного Собрания Александр Лазарев и депутат Заксобрания, руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев.

Таковы последние новости о политике за прошедшую неделю.

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