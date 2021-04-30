«Народ изголодался по событиям»: Челябинск ждут спортивные и культурные праздники

Гость студии радио "Комсомольская правда" - заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Фото: Василий ВОРОНИН

— Май в Челябинске открываться большим спортивным праздником — чемпионатом и первенством России по кикбоксингу. Кто к нам приедет?

— 2021 год очень насыщен спортивными событиями в нашем регионе. Благодаря поддержке губернатора Челябинской области с 4 по 8 мая чемпионат и первенство России по кикбоксингу пройдут в преддверие двух знаменательных дат — Дня Великой Победы и 30-летия развития кикбоксинга в России.

К нам приедут лучшие спортсмены из 40 регионов — зарегистрировалось более 1,5 тысяч участников из разных уголков нашей страны. Это как начинающие, дети 11-12 лет, так и признанные мастера. Мы ожидаем приезда президента Федерации кикбоксинга России, главы Калмыкии Бату Хасикова.

Чемпионат России пройдет по разделам: фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, пойнтфайтинг, сольные композиции. А до этого два чемпионата прошли в Якутии и Красноярске по шести разделам.

В Челябинск приедут сильнейшие кикбоксеры страны. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мы надеемся, праздник зрителям понравится. Турнир, кстати, бесплатный. Можно прийти семьей, с друзьями. Уверен, трибуны заполнятся: впереди майские каникулы.

Напомню, все мероприятия сейчас проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора — это 75% наполняемости зала. Чемпионат пройдет во Дворце спорта «Юность». Мы ожидаем около 2,5 тысяч человек в течение нескольких дней. Приглашаю всех, кто любит единоборства.

— Как будем развлекать гостей, чем удивим?

— Мы с удовольствием пригласим их в наш музей истории, где одна из достопримечательностей — это челябинский метеорит; предложим экскурсии по нашему городу.

БОЕВАЯ АРЕНА И СПОРТИВНЫЙ СИМУЛЯТОР

— Вадим Михайлович, если с кикбоксингом все понятно, то в конце мая нас ждет очень необычное мероприятие — чемпионат России по компьютерному спорту. Что такое кибер-спортсмены, как они выглядят?

— Вот приходите и увидите — мы приглашаем всех, вход бесплатный. Состязания пройдут 22-23 мая во дворце спорта «Юность». Когда начинали готовиться к его проведению, я узнал, что в мире сегодня три миллиарда геймеров! Это люди, которые или постоянно, или раз от раза играют в компьютерные игры.

Это наш первый опыт в проведении подобных мероприятий, есть нюансы, но, в целом, подготовка традиционная как и для других спортивных мероприятий. Мы примем у себя 40 спортсменов, это полуфиналы и финалы. В отборочных турах в онлайн режиме участвовало около 20 тыс. человек. Будут определены победители и призеры в шести видах программы:

• Боевая арена Dota 2;

• Спортивный симулятор NHL 21;

• Стратегия в реальном времени StarCraft II;

• Соревновательная головоломка Clash Royale;

• Файтинг Tekken 7;

• Технический симулятор дрон-рейтинга DCL-The Game.

Все направления пользуются большой популярностью у молодежи.

— Челябинск чем завоевал право проведения мероприятия? Мы — город геймеров?

— Да. Более коммерческих 30 клубов открыто в Челябинске, и очень большая посещаемость.

Мы надеемся, что событие будет интересное. Мы смонтируем большую сцену; под сводами «Юности» установим несколько больших экранов. Надеемся, что молодежь соберется, будет игры смотреть. Чемпионат будет транслироваться в Интернете, и специальная аналитическая бригада будет комментировать эти игры.

Киберспорт - он не только для взрослых! Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Для зрителей мы придумали такое событие, как косплей-конвент (косплей — это перевоплощение в персонажа компьютерной игры, книги, кино, сериала или мультфильма).

В фойе Дворца спорта предстанут образы популярных компьютерных игр и не только. Среди участников косплея пройдет конкурс на лучший образ. Установим тематические стенды, фотозоны и игровые площадки. Поклонников киберспорта ждут автограф-сессии с известными кибер-спортменами страны и многое другое.

— Для старшеклассников грядущее событие может стать этапом в формировании выбора будущей профессии. Например, если он сомневается, куда пойти учиться и кем стать, и когда он увидит профи в IT-сфере, укрепится в выборе будущего пути.

— Да, сегодня мы много говорим о том, что игра на компьютере, игровой момент он является не только развлечением, но и этапом профориентации. И это — позиция Федерации компьютерного спорта России. Мы ведем с ней переговоры о внедрении в компьютерных клубах, настроенных на игры для молодежи, обучающих программ для старшего поколения. Например, в дневные часы, когда дети учатся. Жизнь все больше уходит «в цифру», и людям всех возрастов необходимо в этой «цифре» быть уверенным пользователем. Например, чтобы ориентироваться на портале госуслуг.

ПЕРВЫМИ УВИДИМ ПРОГРАММЫ СИЛЬНЕЙШИХ ФИГУРИСТОВ

— Движемся дальше по спортивному календарю 2021 года. В сентябре Челябинск принимает фигуристов. Не нужно пояснять, как наш город любит этот вид спорта, как горячо мы встречали Чемпионат России в прошлом году.

— Да, мы очень любим фигурное катание. Потому большим подарком челябинцам станут контрольные прокаты сборной России. Соответствующая договоренность была достигнута губернатором Челябинской области с Федерацией фигурного катания России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков дали старт чемпионату России по фигурному катанию-2020. Фото: gubernator74.ru

Вся сборная приедет к нам показать новые программы — как произвольные, так и короткие. Экспертов выступит судейская бригады. А мы, зрители, увидим первыми новые программы наших спортсменов, которые они потом представят на Олимпийских играх и на других соревнованиях.

Приятно, что фигуристы выбрали Челябинск, чтобы представить свою работу. Потому как все отмечали в декабре прошлого года, на Чемпионате России, что болельщики очень тепло принимают, горячо поддерживают, переживает.

— Но и уровень организации у нас превосходный.

— Да, мы всегда стараемся, чтобы все было профессионально и безупречно.

У БОКСА — ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

— И опять мы движемся дальше, и в спортивном календаре у нас женский бокс.

— В конце сентября — начале октября город примет Чемпионат России по женскому боксу. Подготовка началась, сформирован оргкомитет. Ожидается приезд 300 лучших девушек-боксеров со всех регионов страны. Федерация России определила призовой фонд — около 10 млн. руб. Кроме этого, каждая победительница получит по автомобилю — от Федерации бокса России.

Бокс в Челябинской области имеет победные традиции, у нас очень сильная школа. Имя Анастасии Беляковой известно нашим поклонникам бокса. На ОИ в Рио-де-Жанейро она завоевала бронзовую медаль. Для Челябинской области это один из приоритетных видов спорта. Не так давно областную федерацию бокса возгласил губернатор Алексей Текслер. Глава региона поставил для нас ряд задач: развитие массового бокса, развитие детско-юношеских спортивных школ, развитие тренировочной базы и укрепление тренерского состава.

Губернатор Челябинской области возглавил областную федерацию бокса. Фото: gubernator74.ru

Наш опыт позволяет нам провести крупные соревнования. После крупных спортивных событий, кстати, всегда происходит всплеск интереса людей к занятиям каким-либо видом спорта, и дети с родителями тянутся в секции и спортшколы.

— Губернатором поставлена задача — укрепление тренерского состава. У нас есть профильный вуз — УралГУФК. Насколько поспевают учебные планы вуза за тем, что требуется?

— Работаем мы в постоянном общении с федеральным вузом. Да, есть заказ на то, чтобы тренерский состав не только укреплялся, но и омолаживался. Стараемся привлечь для занятий детей молодых специалистов, выпускников вуза.

ИППОДРОМ В ТРОИЦКЕ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

— Интересная история связана с реконструкцией ипподрома в Троицке. С такой просьбой обратились к губернатору тройчане в прошлом году. Построенный в XIX веке, ипподром долгие десятилетия был культовым модным местом, где проводились скачки. В годы Великой Отечественной на ипподроме сформированные воинские части оттачивали навыки ведения боя перед отправкой на фронт. Жители современного Троицка хотели бы вновь видеть ипподром «живым», принимать соревнования.

— Алексей Леонидович дал задачу министерству строительства Челябинской области разработать проектно-сметную документацию и выделил деньги. В 2021 году — около 80 млн. руб., в 2022 году — 40 млн. руб. Проектно-сметная документация готова, передана в госэкспертизу. Окончательная стоимость, нормативные сроки строительства будут известны, когда проектно-сметная документация будет утверждена. Надеюсь, в 2022 году ипподром будет реконструирован и сможет принимать не только местные, но и российские, и международные соревнования. Троицк — город приграничный, интересный. В нем есть что посмотреть, чем впечатлиться.

БАЖОВКА, ИЛЬМЕНКА, САБАНТУЙ

— Если мы перейдем на культурную повестку-2021, то нужно начать с Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни.

— Да. Напомним, что в летние месяцы в разных уголках Челябинской области проводится три больших фестиваля — Ильменский, на территории ГЛЦ «Солнечная долина»; фольклорный Бажовский близ деревни Демарино; Сабантуй пройдет в Троицком районе.

Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества пройдет 18-20 июня в Пластовском районе. Ждем приезда умельцев со всей страны. В 2019 году было более 2 тысяч участников.

Ильменский фестиваль пройдет с 25 по 27 июня. Сроки изменены по инициативе Фонда Олега Митяева. Обычно фестивали проходили в начале июня, на День России. Но погода в этот период еще прохладная, потому и сдвинули сроки.

Программа интересная. Фонд Олега Митяева еще не раскрывает всех приглашенных гостей, но будет как всегда очень интересной.

Сабантуй в Троицке: приезжайте на большой праздник! Фото: gubernator74.ru

Сабантуй, областной национально-культурный праздник, пройдет 10 июля рядом с Троицком. На наш взгляд, это очень удачное место, когда со всех сторон света легко могут добраться участники. Делегации с подворьями из Татарстана и Башкортостана приезжают на наш Сабантуй.

После года локдауна у нас огромный спрос на спортивные и культурные события. Люди хотят что-то просмотреть, в чем-то принять участие. И если мы в закрытых помещениях еще в чем-то ограничены (правило заполняемости зала в 75% еще действует), то на открытом воздухе, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию, можно в праздниках участвовать всем.

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