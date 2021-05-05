Как на выборах: почему выпускники Челябинской области будут сдавать экзамены по два дня

Раньше школьников рассаживали, чтоб не списывали, а теперь из-за ковида Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за коронавируса обязательные экзамены для выпускников растянули на два дня. У 9-х классов это русский и математика (расписание ОГЭ). У 11-х — русский язык, иностранный устный и информатика (расписание ЕГЭ). Плюс есть резервные дни для тех, кто не смог сдать экзамен по уважительной причине, и для пересдач.

— Поскольку у нас маленький школьный автобус и всех надо рассадить по одному, экзамены растянули на два дня. Учителям придется мотаться туда-сюда! И ничего, что дети по вечерам все вместе на улице гуляют? — возмущается педагог сельской школы.

Учителя шутят: как на выборах (напомним, выборы в ЗСО шли три дня, а голосование по поправкам в Конституцию — целых пять).

— Надо соблюдать нормы и требования, которые в прошлом году были определены СанПиНом. Экзамены проводятся в два дня, чтобы было половинное наполнение в аудиториях. Тем более, что это дети взрослые, которые больше подвержены заболеваемости, — рассказала на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) первый замминистра образования Елена Коузова. — Это лишь вопрос организации логистики, дополнительных сложностей в связи с этим не будут.

На экзаменах школьников и раньше рассаживали по одному за парту в шахматном порядке — чтоб не списывали. Теперь уменьшили число мест в аудиториях.

— Если раньше мы могли в стандартном учебном классе разместить 15 парт, то сейчас в пределах 10. Все зависит от площади, кабинеты ведь разные. Все уже высчитано, все определено, — добавила Елена Коузова.

В минобре заверили: задания для всех разные и те, кто напишут в первый день, вряд ли чем-то помогут тем, кто поедет на экзамен во второй.

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