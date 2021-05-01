Прямая онлайн-трансляция 1 мая в Челябинске 2021: запуск фонтана и задержанные авиарейсы

Весь день мы будет вести прямую онлайн-трансляцию 1 мая в Челябинске 2021 Фото: Дмитрий Ахмадуллин

С первым майским днем, дорогие читатели! По традиции сегодня в Челябинске будут отмечать Праздник Весны и Труда.

Региональные профсоюзы отметят День международной солидарности трудящихся в парке имени Гагарина. В 11:00 начнется первомайская акция, которая пройдет под девизом «Восстановить справедливое развитие общества!». А в 12:00 выступят победители конкурса «Рабочая песня-2021». Напомним, из-за коронавирусных ограничений отменили грандиозное шествие на площади Революции.

Тем временем на площади Революции в 12:00 запустят фонтан. А любимое горожанами светомузыкальное шоу будет в 20:00. О работе других фонтанов — в нашем материале.

Празднование 1 мая в Челябинске 2021 завершит салют. В прошлом году южноуральской столице присвоили статус города трудовой доблести, в память о вкладе в Победу.

На время фейерверка будет закрыто движение в центре. Общественный транспорт будет работать в особом режиме.

Инфографика: Сергей ЗВЕРЕВ

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