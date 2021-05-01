Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 2 мая 2021: празднование Первомая и застрявшие туристы

Празднование 1 мая в Челябинске завершилось салютом Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцы отметили первый Праздник Весны и Труда в эпоху коронавируса. Напомним, в прошлом году все мероприятия 1 мая прошли онлайн. Несмотря на снижение заболеваемости, традиционное шествие на площади Революции проводить не стали.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 мая 2021 г.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

В статистике Минздрава снова сравнялось число выздоровевших и новых заболевших — по 105. Всего с начала пандемии ковид подтвердили у 60 212 южноуральцев. Из них 54 628 выздоровели.

Всего ковид унес жизни 2 613 южноуральцев. По последним данным умерли еще шесть человек: от COVID-19 — пятеро и один — от основного заболевания.

Инфографика: коронавирус74.рф

Пассажиры рейса Сочи-Челябинск авиакомпании «Победа» больше 12 часов томились в переполненном аэропорту. А все из-тумана над аэропортом Сочи. Какое тут соблюдение дистанции — присесть бы в уголочек и поспать немного!

Пассажиры недоумевали: неужели никто не знал, что будет такая погода и не мог предупредить людей заранее?

— Ночью были только задержанные рейсы, причем переносили каждый час из-за погоды. Очевидно, что туман за несколько часов не расселялся. Так бы люди просто уехали переночевали спокойно. Гостиницу не предоставляют. Кормили два раза и давали воды, — рассказала журналисту КП-Челябинск пассажирка рейса Анна.

Ждали пассажиры и в Челябинске. Дальше самолет должен был лететь из Челябинска в Москву. Некоторые просто меняли билеты на другой день.

Не обошлось без столпотворений на салюте. Впрочем, говорят, на улице ковид не так страшен. Напомним, в Челябинске впервые запускают салют на 1 мая. Дело в том, что в прошлом году южноуральской столице было присвоено звание «Города трудовой доблести».

Сотни горожан пришли посмотреть салют Фото: Кирилл САДЫКОВ

Лучшая защита от вируса — вакцинация. С 1 по 3 мая снова будут делать прививки в ТРК Челябинска, Копейска, Магнитогорска, в Миассе, Златоусте и Бредах. Адреса и время работы пунктов вакцинации по ссылке.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 мая 2021 года.

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