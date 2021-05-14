Как в Волгограде или Дубае: каким будет метротрамвай в Челябинске

Единственный в России метротрамвай находится в Волгограде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске появится метротрамвай. Официально это называется так: «завершение строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть». Сама идея не нова, но власти пошли дальше и нашли решение проблемы финансирования.

— Ранее Алексей Текслер как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» внес на федеральный уровень предложение использовать такой механизм поддержки региональной экономики, как инфраструктурные кредиты. Эта инициатива была одобрена федеральным правительством, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. — Челябинская область станет одним из первых регионов, в котором будут реализованы инфраструктурные проекты с привлечением новых финансовых инструментов. В частности, достройка челябинского метро.

В Челябинске построено более 8 км. выработок на глубине от 15 до 45 метров. Фото: chelmetro.ru

Пока единственный город России, где есть метротрамвай — это Волгоград. Это скоростная ветка, у которой шесть станций под землей и 12 наземных.

Метротрамвай в Волгограде очень нравится туристам: и диковинка, и к достопримечательностям едет Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Под землей он едет в тоннеле, где никаких препятствий, поэтому быстрее, без пробок. Всегда практически можно рассчитать время в пути. А трамваи самые обычные, есть даже старые чешские, но большинство современные конечно. Подземные станции похожи на метро, только из тоннеля выезжает не поезд, а трамвай. Стоит на три рубля дороже остального городского транспорта. Туристы пользуются, потому что это интересно и до всех достопримечательностей можно доехать — до Мамаева кургана, нового стадиона, музея-панорамы Сталинградской битвы. Быстро, а летом под землей еще и прохладно, — рассказала наша коллега, редактор КП-Волгоград Екатерина Симохина.

Волгоградский метротрам работает с 1984 года. Причем, три станции открыли в 2011 году — их строили 25 лет. И хотят строить еще.

Полно аналогов за рубежом. Например, в австрийской столице Вене есть линия метро, которая обслуживается трамвайным составом, а еще есть трамвайные маршруты с подземными участками.

Наземная станция метро в Вене Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В Дубае (ОАЭ) большая часть метро проходит по земле, точнее над землей — по эстакадам. Так что по дороге из аэропорта можно посмотреть достопримечательности (чем еще удивил этот город — в нашем материале).

Небольшое здание на фоне небоскребов — станция метро в Дубае Фото: Эдуард ФАДЮШИН

КОММЕНТАРИЙ

— Метротрам — это неофициальное название, которое используется в Волгограде. Мы привыкли, что есть трамвай и метро (как в Москве, как в Екатеринбурге). Наилучшее решение лежит посредине. Можно использовать не классические тяжелые метро-вагоны, а более легкий подвижной состав. Там и требования ниже, чем к метрополитену, — рассказал радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) директор челябинского аналитического агентства «Интро — Н», транспортный эксперт Дмитрий Чудиновских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Метро в Челябинске: варианты и проекты подземки

Изучаем, каким могло быть метро в Челябинске и что предлагают сейчас (далее)