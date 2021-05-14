Метротрамвай: Москва одобрила достройку подземки в Челябинске

Метротрамвай - будущее челябинского общественного транспорта.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Губернатор Алексей Текслер выступил на заседании правительственной комиссии по развитию регионов. Вел совещание вице-премьер Марат Хуснуллин.
Глава нашей области представил проект завершения строительства челябинского метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть.
— Метротрамвай — это новое качество городской среды, градостроительства, новый этап развития общественного транспорта в регионе. В части эффектов, о которых я хотел бы сказать, — это увеличение деловой активности, строительства жилья, повышение транспортной мобильности, улучшение экологической ситуации, прямой рост налоговых поступлений, — заявил Текслер.
Построить метро в Челябинске поможет новый финансовый механизм поддержки региональной экономики как бюджетные кредиты. В пресс-службе губернатора сообщили, что Челябинская область станет одним из первых регионов в стране, где проекты инфраструктурного развития будут исполнены с помощью новых финансовых инструментов.
Несколько месяцев назад Текслер как руководитель комиссии «Экономика и финансы» Госсовета предлагал использовать для регионального развития бюджетные кредиты. Предложение одобрено федеральным правительством.
Марат Хуснуллин поддержал строительство метро в Челябинске с интеграцией в трамвайную сеть:
— Достроим метро, начнет и жилищное строительство развиваться. Я сам лично выслушал проектировщиков, с их мнением согласен и поддерживаю мнение губернатора.
Кроме того, комиссия по развитию регионов согласилась с проектом модернизации челябинской трамвайно- троллейбусной системы.
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