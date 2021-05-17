У детей «кипят мозги»: в школах Челябинска отменяют строгий дресс-код из-за жары

Через две недели про школьную форму можно будет вообще позабыть. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У челябинских школьников началась горячая пора, причем в буквальном смысле этого слова. В классах, где сидят по 25 человек, невыносимая духота. Дети вынуждены сидеть на уроках в форме, предполагающей жилетки, сарафаны или пиджаки. Некоторые директора решили ослабить строгие правила, но не все.

— Начальное звено из-за жары мы еще на прошлой неделе перевели на неофициальный внешний вид, — рассказала директор многопрофильного лицея №148 Челябинска Лариса Демчук. — В такую погоду относимся лояльно и к тому, как одеты старшеклассники. С нашей стороны проводим регулярное проветривание учебных классов, освежаем воздух опрыскиваниями из пульверизаторов. Надеемся, что завтра-послезавтра зной спадет. В крайнем случае, мы даже готовы сократить уроки и перевести часть детей на дистанционку, чтобы не допускать тепловых ударов. Но все, конечно, будет зависеть от погоды. До конца учебного года осталось две недели — как-то будем выкручиваться.

С понедельника в летней легкой одежде разрешили приходить на занятия и ученикам челябинского лицея №11. От жары спасают кондиционеры и соблюдение питьевого режима.

— В учебных классах нашего лицея, в принципе, не жарко, — продолжает директор лицея №11 Елена Киприянова. — Вокруг здания много деревьев, поэтому окна не сильно нагреваются. Но на время экзаменов в периоды сильного зноя, мы завешиваем солнечную сторону светоотражающей фольгой. Еще открыли внутренний двор, чтобы дети могли на перемене там гулять, играть в футбол и другие игры на воздухе.

Директор средней общеобразовательной школы №36 Челябинска Маргарита Меньшенина говорит, что о школьной форме в такую погоду не может идти и речи. Ученикам на занятия разрешили приходить в футболках и шортах.

— Со своей стороны школа обеспечивает питьевой режим, — добавляет Марагарита Меньшенина. — Что касается «жаркой» стороны: на нее у нас выходит несколько окон. Но солнце в этих кабинетах только в утренние часы, и мы успеваем «проскочить» до пекла.

По-летнему на уроки с сегодняшнего дня ходят и ученики школы №147. Классные руководители информируют родителей в чатах о временной отмене школьной формы на период аномальной для мая жары. Правда, просят не впадать в крайности — ограничиться шортами и футболками без ярких принтов и вызывающих цветов.

— Облегченная одежда в такую погоду в нашем образовательном учреждении разрешена, — рассказал директор образовательного центра №5 Евгений Марченко. — У нас работает система вентиляции. Она, конечно, не дает эффекта климат-контроля, но приток воздуха в помещение идет освежающий. За счет этого в некоторых помещениях школы температура воздуха чуть комфортнее, чем в жару.

А вот сокращать уроки в ОЦ №5 не планируют. К середине мая в расписании занятий уже внесена корректировка в связи с проведением пробных экзаменов и итоговых контрольных.

— По некоторым предметам уроки у ребят уже не проводятся, и после контрольных ученики уходят домой, — добавил Евгений Марченко.

Без головных уборов детей в садиках на прогулку не выводят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детские сады жара уже давно не пугает. Дошкольные образовательные учреждения работают при любой погоде — и в 30-градусный мороз и в сильное пекло.

— Ничего сверхъестественного не изобретаем: дети выходят на прогулку в облегченной одежде, обязательно в головных уборах, им несколько раз выносят воду на улицу, потому что очень жарко, — перечислили методы в детском саду №435 Челябинска. — Когда приходят с улицы, моют ножки. Обливаний нет, но лицо и руки обдают прохладненькой водой. Помещения проветриваются, но не допускаются сквозняки. На сончасе дети спят раздетыми.

Судя по прогнозу, тепло уходить из Челябинска пока не собирается. КП-Челябинск узнал у синоптиков, когда же в Челябинске пойдут освежающие дожди.

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