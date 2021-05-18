«Консульство РФ в Непале совершило подвиг»: застрявшие в Гималаях туристы из Челябинска летят домой

Фото: aleksey_levin/instagram.com

Застрявшая в Гималаях группа туристов, среди которых пятеро челябинцев, возвращается домой. Самолет в Москву вылетел сегодня утром.

— Консульство России в Непале совершило подвиг, и этот рейс стал возможным. Билеты оплачивали сами. Каждый билет по 58 тыс. рублей, — рассказал КП-Челябинск участник экспедиции Алексей Левин. — Самолет примерно на 300 пассажиров. Полный.

Правда, попасть на борт удалось не всем. Тем, кто не имеет российского паспорта, квоту давали избирательно.

— Кто-то получил ссылку на оплату билета, кто-то нет. Один гражданин Украины летит с нами, а наш украинский гид такую возможность не получил. Из группы восьми человек улетает семь участников, — продолжает Алексей Левин. — Увы, это уже юрисдикция Украины, но хочется верить, что будет второй вывозной рейс, так как часть наших сограждан в последний момент отказалась от вылета из-за положительного ПЦР-теста.

Пассажиры рейса поблагодарили консула РФ в Непале Михаила Сковородникова бурными апплодисментами.

Напомним, группа из восьми человек (двое с Украины, шесть — из России, среди которых пять челябинцев) прибыла в Непал 27 апреля, чтобы взойти в базовый лагерь Эвереста и покорить вершину Айленд Пик на высоте 6200 метров. 3 мая туристов застала врасплох новость, что авиасообщение прекращается из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Затем ограничения продлили. При том, что добраться до аэропорта они могли не раньше 8 мая.

«РАДИ ТАКИХ МОМЕНТОВ СТОИТ ЖИТЬ»

Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться, Алексей Левин признался, что ни о чем не жалеет.

— У меня есть традиция — раз в год вписываться в «главное приключение года». По праву могу назвать нашу поездку или «экспедицию», одним из главных и ярчайших приключений, наверное, всей жизни, — отмечает он. — Ради таких моментов и стоит жить. Когда, оглядываясь вокруг, ты видишь совершенно иной мир, подобно пейзажам Пандоры в фантазиях Джеймса Кэмерона, и просто не веришь, что это может существовать наяву. А теперь к этим красотам добавьте романтизма духа первопроходцев и покорителей Эвереста — в такой консистенции даже самый заядлый циник не сможет остаться равнодушным.

Невероятной красоты пейзажи покорили сердца туристов. Фото: aleksey_levin/instagram.com

Как сообщала ранее «Комсомолка», ситуация усугубилась, когда Алексею Левину, стало плохо. На высоте 5,2 тыс. метров кислород в крови упал до 35%. Ждать самолет — не вариант. К утру мог случиться отек легких и неминуемая смерть. Вместе с гидом они приняли решение спустить его вниз на 4 тыс. метров, чтобы кислород хотя бы до 60-70% поднялся

— Да, в этом приключении было далеко не всегда легко и романтично. Поверьте, были разные состояния за это время, как физические, так и психологические. И я не могу назвать это путешествие легким и простым. Удача всегда оставляет за собой последнее слово. В этот раз мое восхождение закончилось на высоте 5,2 тыс. метров в городке Горакшеп в 1,5 часах от Базового лагеря Эвереста. Ради себя и того, чтобы другие цели и мечты были исполнены, — подвел итог он.

Группа пробыла в Непале три недели. Фото: aleksey_levin/instagram.com

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