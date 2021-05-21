«Доводила учителей до слез»: что известно о шестикласснице из Челябинска, которая ходила по школе с пистолетом

Фото: Иван ВИСЛОВ / Ирина ФАДЮШИНА

Накануне в челябинской гимназии № 23 начался переполох из-за шестиклассницы с пневматическим пистолетом. Ее увидели в стенах школы, а позже на место происшествия приехали силовики и бригада скорой помощи. Со слов полиции, девочка взяла оружие у охранника, чтобы сфотографироваться

— Установлено, что ученица 6 класса обратилась к охраннику гимназии с просьбой сделать фотографию на память с имеющимся у него личным пневматическим пистолетом, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. — В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Однако этой версии событий верят не все. Мы пообщались с родителями учеников гимназии № 23, которые рассказали нам, что известно об этой шестикласснице. Положительного в их словах нет ничего.

— У меня ребенок учится в параллельном классе. Знаю, что учителей доводила до слез, и что с ее мамой руководство школы разговаривало не раз, но мама девочки, как правило, на стороне ребенка.

— Кроме того, что девочка конфликтная (со слов ребенка), больше ничего не могу сказать. Лично с пистолетом моя дочь ее не видела.

Вчера в сети гуляла информация, якобы школу начали эвакуировать сразу, как только был замечен пистолет, но родители рассказывают о другом. По их словам, ученики продолжали сидеть за партами.

Версия шестиклассницы о том, что оружие она взяла у охранника, родителям кажется выдумкой. Тогда возникает вопрос касательно безопасности: как девочка пронесла через рамку металлоискателя пистолет? Говорят, что эта рамка стоит в школе «для красоты».

— Рамка никогда не работала, но стоит там всегда.

— Версия, что она взяла пистолет у охранника — из детских чатов. До этого дети писали, что пистолет у нее изначально был разобранный. У меня нет на этот счет достоверной информации, но охрана знает эту девочку и ее поведение. Про рамку точно сказать не могу, родителей сейчас без уважительной причины не пускают в гимназию.

— Вряд ли такое возможно, что охранник дал ей пистолет. Девочка это придумала.

По словам юриста Александра Щербинина, школьница еще слишком мала, чтобы отвечать перед законом. Если она откуда-то принесла пистолет в школу, то ответственность за инцидент ляжет на плечи ее родителей. Попасть может и руководству гимназии.

— Могут привлечь к ответственности ее родителей и оштрафовать по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — рассказал Александр Щербинин. — Если бы школьнице было 14 лет, то ее могли бы привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство. Еще к ответственности могут привлечь руководство школы за то, что они не сразу отреагировали и не выявили, что у девочки есть при себе оружие.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по делам образования Челябинска:

— В соответствии с приказом Комитета с сегодняшнего дня в гимназии проходит служебная проверка на предмет соответствия деятельности учреждения требованиям законодательства, регламентирующего охрану жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в образовательной организации. Кроме того, будет проверена организация профилактической работы с учащимися. Для объективной оценки сложившейся ситуации планируется привлечение специалистов из иных организаций.

Напомним, после ЧП в Казани, где 19-летний выпускник гимназии №175 устроил стрельбу, в школах Челябинской области пройдет волна проверок. В региональном министерстве образования заверили, что до конца 2022 года системы видеонаблюдения будут модернизированы или созданы в 100% зданий общеобразовательных организаций, а их в области — 981. На все будет потрачено 848,4 млн. рублей.

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