Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 24 мая 2021: забитые под завязку пляжи и никакой дистанции

На пляжах ажиотаж. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области практически сняты ограничения из-за коронавируса. В полную силу работают базы отдыха, проводятся крупные соревнования, на пляжах яблоку негде упасть. Максимум, что может напомнить о пандемии, это требование надеть маску в магазине. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 мая 2021 г.

Начнем со статистики, потому что число зараженных растет. 24 мая прошлого года было 62 новых случая заболеваемости и одна смерть, в этом году +88 заражений и сразу семь смертей, при этом у шестерых коронавирус был единственным заболеванием.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Статистика: коронавирус74.рф

КИБЕР БЕЗ КОРОНЫ

В Челябинске 23 мая отгремел финал главного состязания киберспортсменов. Почти 60 участников из 16 регионов страны на площадке дворца спорта «Юность» боролись за медали и 3,6 млн рублей призовых в шести дисциплинах компьютерного спорта: Dota 2, StarCraft II, NHL 21, Tekken 7, DCl — The Game и Clash Royale.

Южноуральский киберспортсмен Максим Haiissey Труханов из Магнитогорска в драматичном противостоянии до трех побед в игре NHL21 сумел одержать верх над Сергеем Филипповым из Северной Осетии и завоевать для Челябинской области золотую медаль чемпионата России.

Во второй день соревнований посетителей было чуть меньше. В первый день очереди на церемонию открытия растягивались на несколько метров. В воскресенье у всех заходящих во дворец спорта так же отбирали воду, всех просили надеть маски, было измерение температуры и обработка рук антисептиком.

МАССОВЫЙ ЗАБЕГ В ЛЕС

Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Кыштым — эти города стали местом проведения традиционных, уже 20-ых по счету состязаний ориентировщиков и всех, кто предпочитает активный образ жизни.

Участникам в каждой из возрастных групп были предложены дистанции по выбору — нужно было с помощью компаса и карты отыскать в бору определенное количество контрольных пунктов (КП).

81-летний Александр Асадулин не пропустил ни одного соревнования «Российский азимут». И в этом году он снова вышел на старт в самой старшей возрастной группе.

Жара спортсменам не помеха. Фото: Алексей МИКУШИН

ОПАСНАЯ ЖАРА

Солнечные дни — еще одно испытание для организма. По данным синоптиков, жара останется на Южном Урале еще на несколько дней. Врачи советуют пить побольше воды и избегать длительного пребывания на солнце, снизить риск получения теплового удара.

В эти выходные дни базы отдыха вблизи водоемов были полностью заполнены. Не хватало мест не только в домиках, но и на полянах для палаточных лагерей.

На Смолино загорают и вовсю купаются. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сотрудники МЧС начали инспектировать пляжи. Оказалось, что на необорудованных местах людей не меньше, чем там, где выставлены посты спасателей.

— Многие не соблюдают элементарные меры предосторожности, ставя под угрозу жизнь и здоровье. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам не прекращают профилактические рейды, — отметили в ГУ МЧС Челябинской области.

На озере Смолино и Шершневском водохранилище специалисты провели разъяснительную работу с отдыхающими, проверил и тех, кто предлагает прокатиться на лодках.

Теперь инспекторам не до соблюдения отдыхающими дистанции или масочного режима, главное предотвратить трагедии. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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