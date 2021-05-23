Игрок из Челябинской области завоевал золото Чемпионата России по киберспорту

Максим Труханов в центре. Фото: Павел Табарчук

Максим Труханов из Магнитогорска стал победителем Чемпионата России по ккиберспорту, который в эти дни проходит в Челябинске. Как сообщили в минспорта региона, он сумел одержать победу в NHL21 над соперников из Северной Осетии.

В турнире по NHL21 были представлены шесть видов программы. В финал вышли двое. Для определения того, кто возьмет золотую медаль, потребовалось сыграть все 5 матчей.

— Пришлось непросто. Особенно после третьего матча в серии, когда судьба победы висела на волоске. Одна малейшая ошибка могла привести к поражению. Я очень рад, что все для меня закончилось благополучно, — поделился впечатлениями Максим Труханов.

Пять матчей, овертаймы - борьба выдалась напряженной. Фото: Павел Табарчук

В дополнение к золотой медали победитель получит денежный приз. В этой дисциплине это 90 тысяч рублей.

Все о призовом фонде и видах соревнований читайте в нашем материале.

СПРАВКА

Спортивный симулятор NHL 21 — 30-я игра в серии NHL, геймеры используют хоккейные приемы знаменитых игроков, в этой версии игрокам в нейтральной зоне доступны проскальзывания, рикошеты и пробросы, а вратари лучше перехватывают шайбу и отбивают ее. Спортсменом с обложки стал Александр Овечкин.

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