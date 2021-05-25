Амбициозная задача: губернатор рассказал о строительстве метро в Челябинске

Губернатор на станции метро "Комсомольская площадь" презентовал проект челябинской подземки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Станция «Комсомольская площадь» расположена примерно под домом № 22 по пр. Ленина. Готовность — 45%. Есть бетонные своды, платформа, вырисовывается контур перехода. Здесь, на глубине 18 метров, губернатор Алексей Текслер представил проект завершения строительства челябинского метро с его интеграцией в действующую трамвайную сеть.

Истории челябинской подземки тридцать лет: ее начали строить в 1991 году. А если углубляться, то впервые тема прокладки метро прозвучала пятьнадцатью годами раньше, когда город стал миллионником.

Импульс развитию задал президент страны Владимир Путин. В Послании Федеральному собранию он заявил: «Челябинск — еще один наш город-миллионник — на базе давнего проекта строительства метрополитена обновит систему общественного транспорта».

НЕВОЗМОЖНО БРОСИТЬ

Для губернатора Алексея Текслера тема достройки метрополитена сразу была одним из серьезных вызовов по его возвращении в Челябинск. Значительная часть работ уже сделана, и оставить это без внимания невозможно. На поддержку уже существующего тратятся сотни миллионов рублей ежегодно. Плюс это вопросы безопасности, ведь станция метро «Торговый центр» пролегает под рекой.

Станция "Комсомольская площадь" залегает на глубине 18 метров. Степени ее готовности - 45 %. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К процессу трансформации проекта строительства сабвея, который уже не отвечал современным запросам большого города, привлекли лучших специалистов, работающих над развитием столичного метро.

Задача стояла глобальная — вписать существующую подземную инфраструктуру в действующую трамвайную сеть Челябинска.

«ДЕТАЛЬНО ОТРАБОТАЛИ ПРОЕКТ»

Важные для Челябинска вопросы решаются, в том числе, на федеральном уровне. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин активно включился в тему.

На совещании президента России с членами кабмина по вопросам реализации отдельных положений Послания Федеральному собранию Хуснуллин доложил:

— Мы детально отработали проект с Челябинской областью. В Челябинск выехал лично, посмотрел метро, было ваше поручение по метро разобраться. Стояла развилка: либо достроить (что очень дорого), либо ликвидировать (порядка 10 млрд). И мы нашли хорошее решение, как использовать часть линии метро для развития трамваев.

Это решение нам даст, во-первых, развитие центра города, комплексное развитие территории, несколько новых проектов, привлечение инвестиций в жилье, в создание рабочих мест. Проект практически готов.

Метротрамвай - новый вид мобильности по-челябински, пуск к обновлению всей системы городского пассажирского транспорта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Уже проложено 3,3 км тоннелей. В дополнение построено около 8 км вспомогательных выработок, которые тоже требуют внимания. Потому одной из задач, которая стояла в текущем моменте, было вовлечение уже существующего в новый проект интеграции в трамвайную сеть с ее обязательной модернизацией.

Метротрамвай — современный вид общественного городского транспорта, состоящий из двух- и трехсекционных вагонов. Подвижной состав изготовит УКВЗ, его транспорт работает в Волгограде, где проложены сети метротрамвая.

В Челябинске предстоит построить 7,2 км тоннелей и проложить 5,5 км трамвайных путей над землей. Метротрам свяжет подземной частью разные районы города напрямую. За счет скорости движения, как подчеркнул губернатор, город достигнет принципиально иной мобильности.

Ветки метротрама свяжут разные районы города подземными путями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В схеме появятся две пересадочные станции — в створе ул. Елькина недалеко от пл. Революции. Итого будет четыре станции, включая «Торговый центр» и «Комсомольскую площадь».

РАСПУТАТЬ КЛУБОК

Метротрамвай — ниточка, которая распутает клубок проблем челябинского общественного транспорта. 65% трамвайных путей должны отвечать требованиям скоростных, бесшумных вагонов. В планах — модернизация двух депо, 22 тяговых подстанций, реконструкция 65% путей, обособление 95% путей. Обособление — бордюрным камнем, разметкой, знаками — позволит вагонам передвигаться со скоростью более 34 км/ч, тогда как сейчас в непиковое время вагоны развивают скорость не более 17 км/ч. В целом, как подчеркнул Текслер, планируется обновить трамвайный парк полностью, в 2,5 раза нарастив пассажиропоток.

За два года коренную модернизацию переживет троллейбусное сообщение. В город поступит новый подвижной состав. В том числе, на аккумуляторах, чтобы часть пути проходить за счет автономного хода. Троллейбусная сеть станет больше.

Продолжится обновление автобусного парка.

Власти рассчитывают, что развитие всей сети общественного транспорта станет серьезной альтернативой частному транспорту, повлияет на экологическую ситуацию; поборется с маршрутками. Сейчас в год маршрутки перевозят до 210 млн пассажиров. Модернизация сократит это число в 1,5 раза, заявляет заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

Проект окончательного строительства метрополитена с интеграцией его в трамвайную сеть создаст до 1,5 тысячи рабочих мест.

МОЖЕТ, ЛУЧШЕ ЗАКОПАТЬ?

Скептики пожимают плечами: чем тратить 46 млрд руб. на достройку, не лучше ли за 10 млрд закопать проложенное, а 36 млрд направить на развитие наземного общественного транспорта.

У Текслера ответ категоричный:

— На первой встрече с президентом страны в качестве исполняющего обязанности в марте 2019 г. мы обсуждали тему метрополитена в Челябинске. Для меня принципиальным решить этот вопрос было из соображений безопасности. За 30 лет сделана большая работа, и ее нельзя просто так бросить. У нас есть все расчеты, они выверены. Что касается «закопать», это, на мой взгляд, самое худшее, что можно предложить. Это вредно даже с ментальной точки зрения. 10 млрд руб. — огромные деньги, как и те, что сюда уже вложены. Я говорю о развитии города, а забутовка — ровно противоположное.

Проложено 3,3 км путей, но работы впереди еще очень много. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для современного города, подчеркнул губернатор, транспортная составляющая — ключевая. Власти рассчитывают, что по всей длине метротрама существенно вырастет жилищное строительство, в том числе на территориях, годных для реновации. Принятый в области закон о комплексном развитии территорий позволяет это сделать. Город получит мультипликативный эффект, в том числе по инвестициям. И в создании современных предприятий, в центре которых — человек: IT-сфера, приборостроение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Задача, которую я поставил перед своей командой, — в 2024 г. запустить метротрамвай. Итоговые сроки появятся, когда у нас будет проектно-сметная документация. Но планы серьезные и амбициозные по скорости решения.

Модернизация трамвайной системы связана с метротрамваем, и первые 30 вагонов город получит до конца 2021 года. Вместе с реализацией проекта метротрамвая мы планируем заменить весь подвижной состав трамваев.

Общественному транспорту уделяем особое внимание, потому что это — комфорт, безопасность, новый уровень жизни.

ЦИФРА

46 млрд рублей

стоит завершение метрополитена с интеграцией

в действующую трамвайную сеть.

Достройка метро в классическом варианте оценивается в 100 млрд руб.

Средства поступят в виде инфраструктурных кредитов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru